Postacılar oluşturdukları kütüphaneye şehidin adını verdi

Okulun depo olarak kullanılan bölümünü restore ederek kütüphane haline gelmesini sağlayan PTT-DER üyeleri, aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığınca desteklenen "Yol arkadaşım eTwinning" adlı projeyle de ülke genelinde çeşitli okullardan öğrencilerin katkısıyla yaklaşık 2 bin kitabı okul kütüphanesine kazandırdı.

Kaman Yenihayat Ortaokulu öğretmeni Ramadan Mıhçı ise kütüphanenin "Yol Arkadaşım eTwinning" projesinin bir parçası olarak PTT-DER ile yapıldığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Proje kapsamında 500 kadar okulumuz çeşitli sayılarda kitaplar gönderdi. Öğretmenlerimiz tarafından yaklaşık 2 bin kitap gözden geçirilip, kütüphanemizde yerini aldı. Projeye destek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kütüphanemizin burada yer almasının en önemli nedeni PTT-DER’in buraya katkıda bulunmasıdır."

Açılışta, Kırşehir’in Kaman ilçesinde yaşayan ve okula 260 kitap bağışlayan şehit kızı Yasemin Kaya'nın gönderdiği mektup da okundu. Kaya'nın mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Ben bir şehit kızıyım ve bazılarınız gibi hala çocuğum. Kitap okumayı çok seviyorum, insan okudukça gelişiyor bunu öğrendim. Okumanın hayatımda yeri çok ayrı bunu hepinize öneriyorum. Bu projeye katılmak bir şehit kızı olarak beni çok gururlandırdı. Onlar bizim için canlarını verdi, biz de onların yarım bıraktığı işi tamamlamak için okumalıyız."

