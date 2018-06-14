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Postacılar oluşturdukları kütüphaneye şehidin adını verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 14:30 | Son Güncelleme

PTT-DER üyeleri tarafından kurulan ve bir şehidin adı verilen Konya'nın Kadınhanı ilçesindeki köy kütüphanesi törenle açıldı - Kütüphaneye 2 bin kitap bağışlandı

KIRŞEHİR (AA) - PTT Çalışanları Dayanışma Derneği (PTT-DER) üyelerinin bağışlarıyla Kolukısa köyündeki ortaokulda kurulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Kaman PTT Şubesi çalışanı ve PTT-DER Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Tolga Tokluoğlu'nun koordinesinde üyelerin katkılarıyla hayata geçirilen Konya'nın Kadınhanı ilçesine bağlı Kolukısa köyündeki Hurşit Güneş İmam Hatip Ortaokulu'ndaki kütüphaneye, Şanlıurfa'da askeri aracın sel sularına kapılması sonucu şehit düşen er Esat Ertaş'ın adı verildi.

Okulun depo olarak kullanılan bölümünü restore ederek kütüphane haline gelmesini sağlayan PTT-DER üyeleri, aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığınca desteklenen "Yol arkadaşım eTwinning" adlı projeyle de ülke genelinde çeşitli okullardan öğrencilerin katkısıyla yaklaşık 2 bin kitabı okul kütüphanesine kazandırdı.

Kütüphanenin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan şehidin annesi Durmuşe Aydemir, emeği geçenlere teşekkür etti.

PTT-DER Genel Başkan Yardımcısı Tokluoğlu da yaklaşık 3 yıl önce kurulan derneğin sosyal sorumluluk anlamında özellikle eğitimle ilgili konulara ağırlık verdiğini söyledi.

Kaman Yenihayat Ortaokulu öğretmeni Ramadan Mıhçı ise kütüphanenin "Yol Arkadaşım eTwinning" projesinin bir parçası olarak PTT-DER ile yapıldığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Proje kapsamında 500 kadar okulumuz çeşitli sayılarda kitaplar gönderdi. Öğretmenlerimiz tarafından yaklaşık 2 bin kitap gözden geçirilip, kütüphanemizde yerini aldı. Projeye destek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kütüphanemizin burada yer almasının en önemli nedeni PTT-DER’in buraya katkıda bulunmasıdır."

Açılışta, Kırşehir’in Kaman ilçesinde yaşayan ve okula 260 kitap bağışlayan şehit kızı Yasemin Kaya'nın gönderdiği mektup da okundu. Kaya'nın mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Ben bir şehit kızıyım ve bazılarınız gibi hala çocuğum. Kitap okumayı çok seviyorum, insan okudukça gelişiyor bunu öğrendim. Okumanın hayatımda yeri çok ayrı bunu hepinize öneriyorum. Bu projeye katılmak bir şehit kızı olarak beni çok gururlandırdı. Onlar bizim için canlarını verdi, biz de onların yarım bıraktığı işi tamamlamak için okumalıyız."

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Anahtar Kelimeler:
kaman PTT-DER Şehit Er Esat Ertaş

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