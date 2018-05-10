Potansiyel Teşvik Sorgulama Sistemi açıldı

İSTANBUL (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, çok fazla teşvik uygulaması olduğunu, bunları daha fazla faydalanılır hale getirmek için Potansiyel Teşvik Sorgulama Sistemi'ni bugün itibarıyla hizmete aldıklarını belirterek, "Sistemimiz, Sosyal Güvenlik Kurumu'muzda bugün itibarıyla açıldı. İşverenlerimiz ya da insan kaynaklarında işe alım süreçleriyle ilgili çalışmaları yapan arkadaşlarımız, sisteme e-devlet ve web sayfamız üzerinden girdikleri zaman, firmalarının bilgilerini ve işe alacakları kişinin T.C. numarasını girdiklerinde hangi teşvikten faydalanabileceklerini görebiliyor." dedi. Sarıeroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Adalet bakanlıklarının katkılarıyla Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nca (TİSK) düzenlenen "Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı"nın açılışında yaptığı konuşmada, çalışma hayatını dizayn eden tüm mevzuatların elden geçirildiğini ifade ederek, günümüzde yeni mesleklerin, gelecekle alakalı perspektiflerin ortaya çıktığını anlattı. Bakan Sarıeroğlu, 16 yıl boyunca kronik sorun haline gelmiş birçok konu hakkında çözüm ürettiklerini dile getirerek, bundan sonraki süreçte de çalışmaları aynı kararlılık ve bakış açısıyla sürdüreceklerini aktardı.

Önemli dönemlerden geçildiğini, uluslararası arenada ve küresel boyutta yaşanan dalgalanmalar olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, "Bizim hükümet olarak son 16 senede ortalama 5,8 büyüme performansıyla süregelen bir serüvenimiz ve başarı hikayemiz var. İstihdama güçlü yansımaların olduğu, ihracat rekorları kırdığımız, Türkiye'nin dünyanın parlayan yıldızı haline geldiği bir süreci yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Aynı performansımızı sürdürme konusunda kararlıyız. Gerek para gerek mali politikalarımızda bugüne kadar ortaya koyduğumuz aynı kararlı çalışmaları, politikaları taviz vermeden sürdüreceğiz." diye konuştu. Bir seçim sürecine girildiğini, 24 Haziran'ın Türkiye açısından tarihi bir dönem olduğunu belirten Sarıeroğlu, AK Parti olarak hiçbir zaman popülist bir yaklaşım içinde olmadıklarını, 16 yıl boyunca nasıl bir bakış açısı ortaya koydularsa aynı bakış açısıyla devam ettiklerini anlattı. Meclis'te dün görüşülmeye başlanılan ve hem emekliler hem de iş dünyasıyla ilgili yeniden yapılandırmayı içeren paketin ilk bölümünün tamamlandığını hatırlatan Sarıeroğlu, "Paketin sanki harcamalarda bir artış varmış, sanki farklı bir süreç varmış gibi bir algıya sebep olmasına yönelik bazı girişimler oldu. Böyle bir şey söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

- "Güçlü bir ülkeyiz, bugüne kadar çok badire atlattık" Bakan Sarıeroğlu, göreve başladıkları ilk günden itibaren yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi vererek, reformları gerçekleştirirken, ilgili tüm taraflarla görüşme halinde olduklarını vurguladı. Seçim takvimine girmiş olmayla birlikte yaptıkları hazırlıkların bir kenara konulmasını arzu etmediklerini, kısa süre içerisinde hayata geçirebilecekleri çalışmalar için Sağlık ve Maliye bakanlıkları ile güçlü çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti: "Önümüzdeki dönemde kararlı, istikrarlı politikalarımızla, mali disiplinimiz çerçevemizde bugüne kadar ki bakış açımızı sürdürecek yaklaşımımız devam edecek. Güçlü bir ülkeyiz, bugüne kadar çok badire atlattık. Bu anlamda işçimizle, işverenimizle, 81 milyon vatandaşımızla tek yürek olarak bu zorlukların üstesinden geldik. Önemli bir büyüme performansını tüm dünya ülkeleri içerisinde ön sıralarda yer alarak gerçekleştirdik. İnşallah bu büyüme performansımızı kapsayıcı, sürdürülebilir ve dengeli olarak ve istihdama, 81 milyon vatandaşımızın refah seviyesine yansımalarını da hayata geçirecek şekilde sürdüreceğimize inanıyoruz."

Reform gündeminden hiçbir zaman ayrılmadıklarını ve bunu birinci gündem maddesi olarak tuttuklarını, gereğini de yerine getirdiklerini dile getiren Sarıeroğlu, şöyle devam etti: "Teşvik uygulamalarıyla ilgili sadeleşme... Ben müjdesini de vermek istiyorum. İlk günden itibaren bu sadeleşmeyle ilgili bakış açımız vardı. O kadar çok teşvik uygulamamız var ki 'Bunu nasıl faydalanılır hale getirebiliriz?' diye düşündük. Bu durumlarla tekrar karşı karşıya kalmamak için sistemimiz, Sosyal Güvenlik Kurumu'muzda bugün itibarıyla açıldı. İşverenlerimiz ya da insan kaynaklarında işe alım süreçleriyle ilgili çalışmaları yapan arkadaşlarımız, sisteme e-devlet ve web sayfamız üzerinden girdikleri zaman, firmalarının bilgilerini ve işe alacakları kişinin T.C. numarasını girdiklerinde hangi teşvikten faydalanabileceklerini görebiliyor. Diğer taraftan faydalanmak istedikleri teşvik varsa, onu seçtiklerinde ve faydalanamadıklarında neden faydalanamadıklarını, nasıl yararlanabileceklerine ilişkin de bilgileri verdiğimiz, çok katkı ve faydası olacağına inandığımız bir sistem. Şimdi deneme açısından açtık sitemizi yorumları alacağız, yine bir eksik varsa, eklenmesi gereken bir şey varsa bunlarla ilgili takviyelerimizi de yapacağız. Sistem, teşviklerden daha etkili faydalanabilmek açısından iş dünyamızın şu anda hizmetine girmiş durumda."