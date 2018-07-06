Pozantı Belediye Başkanı Çay, göreve başladı

Malik GÖDELİNER-Onur Can BULAT/POZANTI, (Adana), (DHA)- ADANA’nın Pozantı ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Mustafa Çay, davadan beraat edince İçişleri Bakanlığı tarafından görevine iade edildi. Çay, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün katılımıyla kurbanlar kesilerek göreve başladı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ/PDY soruşturmasında hakkındaki iddialar nedeniyle 19 Ağustos 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden uzaklaştırılan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, bir süre tutuklu yargılandı. Geçen yıl görülen davanın duruşmasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çay, mart ayındaki duruşmada ise beraat etti. 8 Mayıs'ta göreve iade dilekçesi veren Çay'ın talebi İçişleri Bakanlığı tarafından kabul edildi.

İADE YAZISINI ALDI, TÖREN YAPILDI

Adana Valiliği'nin göreve iade yazısını Pozantı Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'nden alan Mustafa Çay, belediye binası önünde düzenlenen törenle görevine başladı. Kurban kesilen törene Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kayyum Başkan Mahmut Sami Baysal, belediye görevlileri ile vatandaşlar katıldı.

KUMPAS BİLİRKİŞİ RAPORUYLA ÇÜRÜTÜLDÜ

Burada bir konuşma yapan Başkan Mustafa Çay, şahsına ve Pozantı halkına kurulan kumpasların bilirkişi raporlarıyla çürütüldüğünü söyledi. Pozantı hizmetine sevdayla devam ettiklerini anlatan Çay, şunları söyledi:

"Rabbim bir daha kimseye, hiçbir mazluma böyle bir haksızlığı nasip etmesin. Bunu sadece yaşayanlar bilir. Bu ülkeye 18 yıl terörle mücadele etmiş bir vatan evladının terörist olmayacağının belgesi işte buradadır. Ne bu vatana olan sevdamızdan, ne Pozantı'ya olan sevdamızdan asla bir gün bile tereddüt etmedik ve asla vazgeçmedik. Pozantılı, 'Pozantı'nın kanı da Çay'ı da temiz' diyordu. Rabbime şükürler olsun ki bir gün sizi mahcup etmedim, ne o kanınızı kirlettim ne de o çayınızı. Ben tertemiz yanınıza geldim. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Beni seven herkesin, çalışma arkadaşlarım dahil Pozantı için gece gündüz çalışmaya yemin etmelerini bekliyorum. 7 yılda verdiğimiz hizmetin daha coşkulusunu vermek için yola düşüyoruz."

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