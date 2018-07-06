HABER

Pozantı Belediye Başkanı Çay, göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 11:52 | Son Güncelleme

 ADANA’nın Pozantı ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Mustafa Çay, davadan beraat edince İçişleri Bakanlığı tarafından görevine iade edildi.

Pozantı Belediye Başkanı Çay, göreve başladı

Malik GÖDELİNER-Onur Can BULAT/POZANTI, (Adana), (DHA)- ADANA’nın Pozantı ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Mustafa Çay, davadan beraat edince İçişleri Bakanlığı tarafından görevine iade edildi. Çay, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün katılımıyla kurbanlar kesilerek göreve başladı.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ/PDY soruşturmasında hakkındaki iddialar nedeniyle 19 Ağustos 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden uzaklaştırılan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, bir süre tutuklu yargılandı. Geçen yıl görülen davanın duruşmasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çay, mart ayındaki duruşmada ise beraat etti. 8 Mayıs'ta göreve iade dilekçesi veren Çay'ın talebi İçişleri Bakanlığı tarafından kabul edildi.
İADE YAZISINI ALDI, TÖREN YAPILDI
Adana Valiliği'nin göreve iade yazısını Pozantı Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'nden alan Mustafa Çay, belediye binası önünde düzenlenen törenle görevine başladı. Kurban kesilen törene Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kayyum Başkan Mahmut Sami Baysal, belediye görevlileri ile vatandaşlar katıldı.
KUMPAS BİLİRKİŞİ RAPORUYLA ÇÜRÜTÜLDÜ
Burada bir konuşma yapan Başkan Mustafa Çay, şahsına ve Pozantı halkına kurulan kumpasların bilirkişi raporlarıyla çürütüldüğünü söyledi. Pozantı hizmetine sevdayla devam ettiklerini anlatan Çay, şunları söyledi:
"Rabbim bir daha kimseye, hiçbir mazluma böyle bir haksızlığı nasip etmesin. Bunu sadece yaşayanlar bilir. Bu ülkeye 18 yıl terörle mücadele etmiş bir vatan evladının terörist olmayacağının belgesi işte buradadır. Ne bu vatana olan sevdamızdan, ne Pozantı'ya olan sevdamızdan asla bir gün bile tereddüt etmedik ve asla vazgeçmedik. Pozantılı, 'Pozantı'nın kanı da Çay'ı da temiz' diyordu. Rabbime şükürler olsun ki bir gün sizi mahcup etmedim, ne o kanınızı kirlettim ne de o çayınızı. Ben tertemiz yanınıza geldim. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Beni seven herkesin, çalışma arkadaşlarım dahil Pozantı için gece gündüz çalışmaya yemin etmelerini bekliyorum. 7 yılda verdiğimiz hizmetin daha coşkulusunu vermek için yola düşüyoruz."

FOTOĞRAFLI

Pozantı Belediye Başkanı Çay, göreve başladıPozantı Belediye Başkanı Çay, göreve başladı

PARTNERİran'ın zengin çocuklarının paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı!İran'ın zengin çocuklarının paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı!
Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladıLeyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı
Iraklı avukata kadın iç çamaşırı giydirip, işkence yaptılarIraklı avukata kadın iç çamaşırı giydirip, işkence yaptılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İğrençliğin böylesi! Avukata kadın iç çamaşırı giydirip, o görüntülerle şantaj yaptılar

İğrençliğin böylesi! Avukata kadın iç çamaşırı giydirip, o görüntülerle şantaj yaptılar

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı

Son dakika! TEM Büyükçekmece mevkiinde kaza! Trafik durma noktasında

Son dakika! TEM Büyükçekmece mevkiinde kaza! Trafik durma noktasında

CHP'li vekil Mehmet Göker'e büyük şok!

CHP'li vekil Mehmet Göker'e büyük şok!

Son dakika! Sarayburnu'nda 4 askerin şehit olduğu feci olayda flaş gelişme

Son dakika! Sarayburnu'nda 4 askerin şehit olduğu feci olayda flaş gelişme

Herkes bunu merak ediyordu! Muharrem İnce'nin kulağına neler söylediğini açıkladı

Herkes bunu merak ediyordu! Muharrem İnce'nin kulağına neler söylediğini açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.