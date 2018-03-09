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Pancar üreticisi Nihat Babaözlü'nün isyanı gündeme damga vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 12:06 | Son Güncelleme

Ankara'da düzenlenen 'Milli Değer Milli Gelecek Şeker Zirvesi'nde konuşan pancar üreticisi Nihat Babaözlü, "Gözümüz gibi baktığımız bebelerimizin zehirlenip kanser olduğunu göreceksiniz. Bunun sonu buraya gidiyor" dedi. Babaözlü'nün sözleri salondan büyük alkış aldı.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) tarafından Ankara’da Meyra düzenlenen ‘Milli Değer Milli Gelecek Şeker Zirvesi’nde hükümetin şeker fabrikalarının özelleştirme kararı masaya yatırıldı.

Programa Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gürhan, ESAM Genel Başkanı Recai Kutan, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, sivil toplum örgütleri, pancar üreticisi ve çok sayıda davetli katıldı.

Ankara/Sincan’dan gelen bir pancar üreticisi Nihat Babaözlü’nün yaptığı konuşma, zirveye damga vurdu.

'ÖMRÜMDE İLK KZ OTELE GELDİM'

Babaözlü, “Ömrümde ilk defa bir otele geldim. Burada yapılan konuşmaların hiç birini anlayamadım. Atı alan Üsküdar’ı geçti gidiyor. Konuşma zamanı değil eylem zamanı” diyerek şeker fabrikalarının özelleştirme kararına tepki gösterdi.

Nihat Babaözlü'nün konuşmasının tamamı:

"Hepinize iyi günler. Hoş geldiniz hepiniz. Kusura bakmayın ben ömrümde ilk defa otele geldim. Yanlış yaparsam özür dilerim. Yapılan konuşmalara baktığımda ben hiçbir şey anlamadım. Ben çiftçiyim arkadaş. Ben akşam saat 10 da yapıp, sabah zantur gibi saat 5'te kalkmam lazım. Ama ben korkuyorum yatamıyorum. Gece 1'e kadar açık oturum izlemek zorunda kalıyorum. Ben huzur arıyorum. Huzur yok. Bu geç kalınmış bir toplantı. Burada sadece keller körler birbirlerini ağırlıyor. Laf salatası yapıyorsunuz, lafın harmanı olmaz. Burada bizi kim duyuyor? Bir tane Allah rızası için tenezzül edip gelmiş hükümet temsilcisi var mı? Neredesiniz yahu, neredesiniz? Adam Allah'tan korkar, lafa gerek yok. Burada eylem zamanı. Lütfen dışarıya çıkın kardeşim, bunu sokakta yapın. İki kişi okula geç kalsın. 3 kişi işe geç kalsın. Biri treni kaçırsın, biri uçağı kaçırsın. Ondan sonra iki sene sonra o gözün gibi baktığın bebelerin zehirlenip öldüğünü, kanser olduğunu göreceksiniz siz. Bunun sonu buraya gidiyor. Ağdalı lafa gerek yok. Kestirmeden konuş. Hepimiz geberip gideceğiz bu böyle olursa. Ben pancarı 10 kuruşa satarım arkadaş. Sen bana 1 lira ürettiğin mazotu 1.5 liraya ver. Ben 10 kuruşa satarım bunu. Bana laf satma. 15 kuruşa ürettiğin elektriğin kilovatını 35 kuruşa bana verme. Kalkmış dana getireceğim, inek getireceğim. Lan bırak yalan söyleme, böyle bir şey olmaz. "

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Anahtar Kelimeler:
panzar üreticisi nihat babaözlü

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
seni de vatan haini ilan ederler merak etme....
Sözde tarım ülkesiyiz buğdayı bile dışarıdan satın alıyoruz.Sadece buğdayı değil tabi bir çok tarım ürününü. Bu çıkmaz yoldur buna son verilmelidir.
1950 yıllarında süt tozunu içip sayko yaptılar 2018 yılında ise şeker şurupları ile öldürecekler Emeği geçen herkezin Allah ın laneti üstlerinde olsun
:) bir kişi dahi yorum yapmamış,yazık.... Üreticiyi dilenciliğe alıştıran iktidar yanlıları gık edememişsiniz.!!! Kanserden öleceksiniz adam ikaz etti ama sizin umrunuzda değil:) düüüüütttttttttttt
helal olsun, antin guntin toplanti, konferans lar sadece vakit kaybıdır
Bak Yakında bu adam hakkinda à haberde yayınlanacak zirvalar A)fedocu B)Meralin adami C)esadcı D)dış mihrak
Kardeşim fabrikalar özelleştirilsin çünkü 1 kişinin çalışacağı yerde 10 kişi çalışıyor müdürler kendi yandaşlarını alıyor işe
Ve sonunda biri çıktı kral çıplak dedi. "Ağdalı lafa gerek yok. Kestirmeden konuş. Hepimiz geberip gideceğiz bu böyle olursa. Ben pancarı 10 kuruşa satarım arkadaş. Sen bana 1 lira ürettiğin mazotu 1.5 liraya ver. Ben 10 kuruşa satarım bunu. Bana laf satma. 15 kuruşa ürettiğin elektriğin kilovatını 35 kuruşa bana verme. Kalkmış dana getireceğim, inek getireceğim. Lan bırak yalan söyleme, böyle bir şey olmaz. " Doğru söze ne denir?...
AKP için senin "gözün gibi baktığın bebelerinin" hiçbir değeri yok. Mesela deprem için de "kentsel dönüşüm" diye bir şey uydurmuşlardı. Rantı yüksek, cadde üstü binalara yandaş müteahhitlerini zorla soktular, mahalle aralarındaki asıl çürük binalara dokunmadılar bile.
al işte gerçek köylü milletin efendisi konuş ma bu ama dinleyen nerde nerde diyor devlet büyükleri nerde daha ötesi varmı .. yazık çok yazık seni vatan haini ilan ederler amcam vatan haini çünkü doğru konuşuyor Sun
Milletin duygularına tercüman olup kaya gibi yuvarlamış lafları Akp ve Tayyip beye doğru
hangi tv verebildi bu konuşmayı
adam haklı yerden göğe kadar REİS bu işe bir el at artık
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