Pancar üreticisi Nihat Babaözlü'nün isyanı gündeme damga vurdu

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) tarafından Ankara’da Meyra düzenlenen ‘Milli Değer Milli Gelecek Şeker Zirvesi’nde hükümetin şeker fabrikalarının özelleştirme kararı masaya yatırıldı.

Programa Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gürhan, ESAM Genel Başkanı Recai Kutan, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, sivil toplum örgütleri, pancar üreticisi ve çok sayıda davetli katıldı.

Ankara/Sincan’dan gelen bir pancar üreticisi Nihat Babaözlü’nün yaptığı konuşma, zirveye damga vurdu.

'ÖMRÜMDE İLK KZ OTELE GELDİM'

Babaözlü, “Ömrümde ilk defa bir otele geldim. Burada yapılan konuşmaların hiç birini anlayamadım. Atı alan Üsküdar’ı geçti gidiyor. Konuşma zamanı değil eylem zamanı” diyerek şeker fabrikalarının özelleştirme kararına tepki gösterdi.

Nihat Babaözlü'nün konuşmasının tamamı:

"Hepinize iyi günler. Hoş geldiniz hepiniz. Kusura bakmayın ben ömrümde ilk defa otele geldim. Yanlış yaparsam özür dilerim. Yapılan konuşmalara baktığımda ben hiçbir şey anlamadım. Ben çiftçiyim arkadaş. Ben akşam saat 10 da yapıp, sabah zantur gibi saat 5'te kalkmam lazım. Ama ben korkuyorum yatamıyorum. Gece 1'e kadar açık oturum izlemek zorunda kalıyorum. Ben huzur arıyorum. Huzur yok. Bu geç kalınmış bir toplantı. Burada sadece keller körler birbirlerini ağırlıyor. Laf salatası yapıyorsunuz, lafın harmanı olmaz. Burada bizi kim duyuyor? Bir tane Allah rızası için tenezzül edip gelmiş hükümet temsilcisi var mı? Neredesiniz yahu, neredesiniz? Adam Allah'tan korkar, lafa gerek yok. Burada eylem zamanı. Lütfen dışarıya çıkın kardeşim, bunu sokakta yapın. İki kişi okula geç kalsın. 3 kişi işe geç kalsın. Biri treni kaçırsın, biri uçağı kaçırsın. Ondan sonra iki sene sonra o gözün gibi baktığın bebelerin zehirlenip öldüğünü, kanser olduğunu göreceksiniz siz. Bunun sonu buraya gidiyor. Ağdalı lafa gerek yok. Kestirmeden konuş. Hepimiz geberip gideceğiz bu böyle olursa. Ben pancarı 10 kuruşa satarım arkadaş. Sen bana 1 lira ürettiğin mazotu 1.5 liraya ver. Ben 10 kuruşa satarım bunu. Bana laf satma. 15 kuruşa ürettiğin elektriğin kilovatını 35 kuruşa bana verme. Kalkmış dana getireceğim, inek getireceğim. Lan bırak yalan söyleme, böyle bir şey olmaz. "