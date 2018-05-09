Prens Charles Yunanistan'da

ATİNA (AA) - İngiltere kraliyet tahtının varisi Galler Prensi Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla, resmi ziyaret kapsamında Yunanistan'ın başkenti Atina'da Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos ve Başbakan Aleksis Çipras ile bir araya geldi.
"Meçhul Asker Anıtına" çelenk bırakarak ziyaretine başlayan Charles, Pavlopoulos tarafından resmi törenle karşılandı.
Ziyareti "tarihi" olarak niteleyen Pavlopoulos, "Bu ziyaret, Yunanistan ve Birleşik Krallık arasındaki iyi ilişkiler zincirine bir halka daha ekliyor." ifadelerini kullandı.
Daha sonra Başbakanlık'a geçen Prens Charles, Çipras ile yaptığı görüşme öncesinde, "Güvenlik, göç meselesi ve karşılaştığımız tüm sorunlarda başarıya ulaşmak için uzun zamandır var olan bağlarımızı gelecekte de güçlendireceğimizi umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Çipras da Prens Charles'ın birçok defa gayriresmi olarak Yunanistan'ı ziyaret ettiğini anımsatarak, "Bu demektir ki ülkemizi gerçekten çok seviyorsunuz." dedi.
İngiliz kraliyet ailesinden ilk kez Yunanistan'a bir resmi ziyaretin gerçekleştiğini belirten Çipras, "Bu çok önemli bir olay ve işbirliğimizi kuvvetlendirmenin yanı sıra özellikle günümüzde karşılaştığımız önemli zorlukları aşmak için bu ziyaretin bir dönüm noktası olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.
Atina'nın yanı sıra Girit Adası'nı da ziyaret edecek olan Prens Charles ve eşi Camilla, Yunanistan'dan cuma günü ayrılacak.
İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler
Dünyanın en güçlü insanları kimler? İşte dünyanın en güçlü insanları! Recep Tayyip Erdoğan kaçıncı sırada?
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız
Bursa'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kız çocuğuyla gece saati...
ABD ile Kuzey Kore görüşmesinin ardından flaş gelişme
Çorum'da gizemli kız turizmi
Doğum lekesi sandığı iz ikizi çıktı! Meğer yıllardır bedeninde taşıyormuş
Eski halini gören annesi sanıyor
İbrahim Kalın'dan 'tamam' açıklaması
Cem Uzan: 2002'ye dönebilsem seçime başka partiden girerdim, AKP ana muhalefet olurdu
Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu
Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum