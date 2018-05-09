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Prens Charles Yunanistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 19:00 | Son Güncelleme

Prens Charles Yunanistan'da

ATİNA (AA) - İngiltere kraliyet tahtının varisi Galler Prensi Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla, resmi ziyaret kapsamında Yunanistan'ın başkenti Atina'da Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos ve Başbakan Aleksis Çipras ile bir araya geldi.

"Meçhul Asker Anıtına" çelenk bırakarak ziyaretine başlayan Charles, Pavlopoulos tarafından resmi törenle karşılandı.

Ziyareti "tarihi" olarak niteleyen Pavlopoulos, "Bu ziyaret, Yunanistan ve Birleşik Krallık arasındaki iyi ilişkiler zincirine bir halka daha ekliyor." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Başbakanlık'a geçen Prens Charles, Çipras ile yaptığı görüşme öncesinde, "Güvenlik, göç meselesi ve karşılaştığımız tüm sorunlarda başarıya ulaşmak için uzun zamandır var olan bağlarımızı gelecekte de güçlendireceğimizi umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çipras da Prens Charles'ın birçok defa gayriresmi olarak Yunanistan'ı ziyaret ettiğini anımsatarak, "Bu demektir ki ülkemizi gerçekten çok seviyorsunuz." dedi.

İngiliz kraliyet ailesinden ilk kez Yunanistan'a bir resmi ziyaretin gerçekleştiğini belirten Çipras, "Bu çok önemli bir olay ve işbirliğimizi kuvvetlendirmenin yanı sıra özellikle günümüzde karşılaştığımız önemli zorlukları aşmak için bu ziyaretin bir dönüm noktası olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Atina'nın yanı sıra Girit Adası'nı da ziyaret edecek olan Prens Charles ve eşi Camilla, Yunanistan'dan cuma günü ayrılacak.

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Aleksis Çipras Galler Prensi Charles ve eşi Camilla Prokopis Pavlopoulos Yunanistan

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