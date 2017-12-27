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Prens Harry Obama ile röportaj yaptı

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 14:00 | Son Güncelleme 31 dakika önce

- Obama, sosyal medyanın sorumsuz kullanımına dikkati çekti

LONDRA (AA) - İngiltere kraliyet tahtının 5. sıradaki varisi Prens Harry, eski ABD Başkanı Barack Obama ile röportaj yaptı.

Bir günlüğüne BBC Radyo 4'ün "Bugün" programının sunuculuğunu üstlenen Prens Harry, programda Obama'yı konuk etti.

Geçen ay nişanlandığını açıklayan 33 yaşındaki Prens Harry, Obama'ya başkanlığı sırasındaki anıları, görevi sonrası yürüttüğü çalışmalar ve geleceğe yönelik planları hakkında sorular sordu.

Eylül ayında Kanada'nın başkenti Toronto'da yapılan ancak Noel tatili için bugün yayınlanan programda Obama, sosyal medyanın sorumsuz kullanımına dikkati çekti.

Doğrudan isim vermeyen Obama, insanların bu platformlardaki sorumsuz davranışlarının yanlış bilgi yayılmasına ve halkın karmaşık konuları anlamasına engel oluşturduğunu belirtti. Obama, güçlü konumlarda bulunanların, kamuya mesaj vermek istedikleri zaman dikkatli hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

Program kapsamında Prens Harry, Obama'ya sevdiği ve sevmediği şeyler hakkında"hızlı cevaplaması gereken sorular" da sordu.

Prensin "Sinemayı mı yoksa bowlinge gitmeyi mi daha çok seviyorsunuz?" sorusuna Obama, "sinema" yanıtını verdi.

Obama, iç çamaşırı tercihine ilişkin soruyu ise "Üzgünüm, buna cevap vermiyoruz." diyerek geçiştirdi.

Obama, "Sigara mı yoksa sakız mı?" yönündeki soruya da "Şu anda sakız, bebeğim." cevabını verdi.

ABD Başkanı Obama, 2016'da İngiltere'ye yaptığı resmi ziyarette Prens Harry ile ağabeyi William'ın resmi konutları Kensington Sarayı'nda kraliyet ailesinin genç üyeleriyle akşam yemeğinde bir araya gelmişti. Yemek öncesinde Obama çifti ile kraliyet ailesi üyelerinin resmiyetten uzak, samimi davranışları dikkati çekmişti.

(AA)

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