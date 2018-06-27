Prens William Ramallah'ta Mahmud Abbas ile görüştü

KUDÜS (AA) - İngiliz kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü Prens William, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından kabul edildi.
Devlet Başkanlığı Ofisinde gerçekleşen görüşme öncesi Prens William resmi törenle karşılandı.
Filistin'e ziyaretinden dolayı Prens William'a teşekkür eden Abbas, bu ziyaretin Filistin ve İngiliz halkları arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağını inandığını söyledi.
Abbas, İsrail ile Filistin arasındaki barış sürecine de değinerek, "Filistin tarafı, iki devletli çözüm çerçevesinde 1967 sınırlarında her iki tarafın da barış içinde beraber yaşayabilmesi için İsrail ile barış görüşmelerinden yanadır." ifadelerini kullandı.
Prens William da Filistin'e yaptığı ilk ziyaretinden dolayı heyecanlı olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki yakın ilişkiden duyduğu memnuniyetini dile getirdi.
Filistin meselesine de değinen William, "Ben de sizin gibi bölgede kalıcı bir barışın sağlanmasını ümit ediyorum." dedi.
Prens William, dün de İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmişti.
İngiltere Kraliyet Ailesi'nden İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştiren ilk isim olan Prens William, öncesinde de Ürdün'de bir dizi temaslarda bulunmuştu.
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