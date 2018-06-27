Prens William’dan Filistin mülteci kampına ziyaret

İngiliz kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü Prens William, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli mültecilerin yaşadığı Celezon Mülteci Kampı’nı ziyaret etti.

Prens William, işgal altındaki Batı Şeria’da bugün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı görüşmenin ardından Celezon Mülteci Kampı’na geçti.

Çok sayıda Filistinli yetkilinin eşlik ettiği William’ı, kampın girişinde Celezon Kampı Toplum Hizmetleri Komitesi Başkanı ve komite üyeleri karşıladı.

William, kampta BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) bağlı bir okulu ziyaret ederek, kamptaki yaşam koşullarına ilişkin bilgi aldı.

Prens William bugün Filistin Devlet Başkanı Abbas ile yaptığı görüşmesinde Filistin’e yaptığı ilk ziyaretinden dolayı heyecanlı olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki yakın ilişkiden duyduğu memnuniyetini dile getirmişti.

William ayrıca Filistin meselesine ilişkin olarak, "Ben de sizin gibi bölgede kalıcı bir barışın sağlanmasını ümit ediyorum." demişti.

Prens William, dün de İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmişti.

İngiltere Kraliyet Ailesi'nden İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştiren ilk isim olan Prens William, öncesinde de Ürdün'de bir dizi temaslarda bulunmuştu.

