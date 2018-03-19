Prestij Caddesi projesine ait çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor

Diyarbakır’ın Kulp Belediyesince sokak sağlıklaştırma kapsamında projelendirilen ve prestij cadde olarak adlandırılan Lise Caddesindeki çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor.

Kulp ilçesi merkez Yenimahalle Lise Caddesi üzerinde toplam bin 210 metrekare tek katlı 6 blok yeni yapının kaba inşaatı tamamlandı. Mevcut bazı yapıların bakım onarımı, lise meydanın düzenlenmesi ile 500 metre uzunluğunda kaldırım ve yol çalışmasını barındıran sokak sağlıklaştırma projesi çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu projenin Kulp ilçesine farklı bir prestij katacağını dile getirerek, “Sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında düzenlediğimiz Lise Caddesindeki çalışmaların büyük bir bölümü tamamlandı. Bu caddemizde ticaret yapan esnaflarımızın bir an önce buradaki iş yerlerine kavuşabilmeleri için gece gündüz çalışıyoruz. Esnafın bir kısmı iş yerlerine geçmeye başladı. Bu projemizi çok kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Lise Caddesindeki çalışmaları yerinde inceleyen Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu, iş yerine geçmeye başlayan esnafı ziyaret ederek kendileriyle sohbet etti.