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Priene'nin Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 13:55 | Son Güncelleme

Kazı çalışmaları bilimsel danışmanı Prof. Dr. Hakan Mert: - "Mimarisi, şehir planlaması ve diğer yapılarıyla dikkat çeken bir kent. Böylesi bir kentin geçici listede olması bizleri çok sevindirdi" - Aydın Valisi Köşger: - "Atılan adım çok önemli. Asil listeye dahil edilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız"

Aydın'ın Söke ilçesindeki Priene Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarının bilimsel danışmanlığını yürüten Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Mert, antik dönemin en modern kentlerinden olan Priene'nin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınmasının sevindirici olduğunu belirtti.

AA muhabirine açıklama yapan Prof. Dr. Mert, Türkiye'den 7 kültür varlığının daha UNESCO geçici listesine alındığına, bunlar arasında yer alan Priene'nin antik dönemin en önemli kentlerinden olduğuna işaret etti.

Tarihi 2 bin 600 yıl öncesine dayanan kentin kazı çalışmalarına 1890 yılında Osman Hamdi Bey'in de katıldığı bir heyetle başlandığını dile getiren Prof. Dr. Mert, Milet Müzesi başkanlığında yürütülen kazılarda son dönemde anıt mezarlar üzerine yoğunlaştıklarını aktardı.

Priene'nin çok önemli bir kent olduğunu vurgulayan Mert, şunları kaydetti:

"Döneminin en modern ve sağlıklı şehri. Izgara plan sistemine göre inşa edilmiş. Günümüze kadar çok iyi korunmuş. Antik kent içindeki konutlar ve Athena Tapınağı çok önemli. Özellikle mimari açıdan en önemli kentlerden birisi. Şehir planlaması ve diğer yapılarıyla da dikkat çeken bir kent. Böylesi bir kentin geçici listede olması bizleri çok sevindirdi. Yerel yönetimlerle iş birliği halinde çok daha iyi işler yapacağız. Geçici liste için epey çalışmıştık. Kültür turizmine çok fazla katkı sağlayacaktır."

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de geçen yıl Karacasu ilçesindeki Afrodisyas Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmasının ardından dün de Priene'nin geçici listeye dahil edilmesinin sevindirici olduğunu belirtti.

Vali Köşger, "Bu yıl antik kentlerin ihtiyaçları için Güney Ege Kalkınma Ajansından (GEKA) ciddi bir kaynak ayrıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığıyla iletişim halindeyiz. Priene’de de yapacağımız işler var. Atılan adım çok önemli. Asil listeye dahil edilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

Köşger, TÜRSAB yetkilileriyle Afrodisyas'ın gezi güzergahına alınmasını görüştüklerini, Priene için de benzeri bir çalışmanın yapılabileceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
kazı Priene Antik Kenti UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi

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