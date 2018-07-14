HABER

Priştine Büyükelçiliğinden 15 Temmuz Anma Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 20:03 | Son Güncelleme

Priştine Büyükelçiliğinden 15 Temmuz Anma Töreni

PRİŞTİNE (AA) – Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında anma töreni düzenlendi.

Büyükelçilik rezidansında düzenlenen törende, saygı duruşu ve milli marşlarının ardından katılımcılara Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında Anadolu Ajansı (AA) tarafından çekilen ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i gerçek yüzünü anlatan görüntüler izletildi.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, konuşmasında, amaçlarının, FETÖ tarafından gerçekleştirilen ancak Türk milleti tarafından engellenen hain darbe girişimini hatırlamak, şehitleri anmak, gazi ve Türk milletininin verdiği büyük mücadelesi için şükranlarını sunmak olduğunu söyledi.

O gece yaşananları unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirten Kılıç, eli kanlı FETÖ'nün orduda, yargıda ve devlet kurumlarında on yıllardır sinsice yuvalanmış olan mensuplarının anayasal düzeni yıkmaya kalkarak akıllara durgunluk veren bir hainlik sergilediklerini vurguladı.

Kılıç, karşılarında küresel boyutta iktidar ve hakimiyet arzusuna sahip bir örgüt bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

"FETÖ sadece Türkiye'ye değil, bulunduğu tüm ülkelere yönelik bir tehdittir ve FETÖ maalesef bu ülke de dahil dünyada 170'i aşkın ülkede okulları, sivil toplum ve medya kuruluşları ve şirketleriyle mevcut. Aynı evrensel değerleri paylaştığımız Kosova'ya da dost bir ülke olarak, bizim maruz kaldığımız türden bir hainliğe maruz kalmaması için bu terör örgütünün faaliyetlerine karşı dostane uyarılarımızı yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz."

Törene Kosova'nın eski cumhurbaşkanları Fatmir Seydiu ve Atifete Yahyaga, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Mahir Yağcılar, Kosova İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Naim Ternava, Kosova Meclis Başkan Yardımcısı ve KDTP Milletvekili Müferra Şinik, milletvekili Fikrim Damka, Prizen Belediye Başkanı Mytaher Haskuka, Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, Kendin Karar Al Hareketi Genel Başkanı Albin Kurti, ABD'nin Priştine Büyükelçisi Greg Delawie ile ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Anma etkinliği kapsamında AA'nın darbe girişimi gecesine ait fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.

PARTNERÖlüyü gömmeden önce halden hale soktular! Ölüyü gömmeden önce halden hale soktular!
Cumhurbaşkanlığından '15 Temmuz' yürüyüşüne davetCumhurbaşkanlığından '15 Temmuz' yürüyüşüne davet
Tankın ezdiği araç '15 Temmuz unutulmasın' diye sergileniyorTankın ezdiği araç '15 Temmuz unutulmasın' diye sergileniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz anma töreni Kıvılcım Kılıç Kosova Priştine

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

İntizar iddialar hakkında ilk kez konuştu!

İntizar iddialar hakkında ilk kez konuştu!

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu

Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu

Adnan Oktar operasyonunda akılalmaz ayrıntı! 127 ekrandan izlemişler

Adnan Oktar operasyonunda akılalmaz ayrıntı! 127 ekrandan izlemişler

İlginizi Çekebilir

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret kaç olacak? 'Yaş 25 bedel 15' iddiası

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret kaç olacak? 'Yaş 25 bedel 15' iddiası

TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunanistan'la Türkiye arasında yeni kriz! Yunanistan'a giden TRT ekibi gözaltına alındı

Yunanistan'la Türkiye arasında yeni kriz! Yunanistan'a giden TRT ekibi gözaltına alındı

Adnan Oktar'ın Emniyet'te köstebekliğini yapan 2 polis gözaltına alındı

Adnan Oktar'ın Emniyet'te köstebekliğini yapan 2 polis gözaltına alındı

Kocaeli'de mini etekli yolcuya tepki gösterdi, otobüsü karakola çektirdi!

Kocaeli'de mini etekli yolcuya tepki gösterdi, otobüsü karakola çektirdi!

Cumhurbaşkanlığından '15 Temmuz' yürüyüşüne davet

Cumhurbaşkanlığından '15 Temmuz' yürüyüşüne davet

Tankın ezdiği araç '15 Temmuz unutulmasın' diye sergileniyor

Tankın ezdiği araç '15 Temmuz unutulmasın' diye sergileniyor

'Terörle mücadelenin artarak sürmesi o geceki iradenin neticesi'

'Terörle mücadelenin artarak sürmesi o geceki iradenin neticesi'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.