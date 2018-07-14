Priştine Büyükelçiliğinden 15 Temmuz Anma Töreni

PRİŞTİNE (AA) – Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında anma töreni düzenlendi.

Büyükelçilik rezidansında düzenlenen törende, saygı duruşu ve milli marşlarının ardından katılımcılara Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında Anadolu Ajansı (AA) tarafından çekilen ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i gerçek yüzünü anlatan görüntüler izletildi.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, konuşmasında, amaçlarının, FETÖ tarafından gerçekleştirilen ancak Türk milleti tarafından engellenen hain darbe girişimini hatırlamak, şehitleri anmak, gazi ve Türk milletininin verdiği büyük mücadelesi için şükranlarını sunmak olduğunu söyledi.

O gece yaşananları unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirten Kılıç, eli kanlı FETÖ'nün orduda, yargıda ve devlet kurumlarında on yıllardır sinsice yuvalanmış olan mensuplarının anayasal düzeni yıkmaya kalkarak akıllara durgunluk veren bir hainlik sergilediklerini vurguladı.