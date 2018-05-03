Priştine'deki Türkoloji bölümü 30 yaşında

PRİŞTİNE (AA) - Kosova'nın başkenti Priştine'deki Hasan Priştine Üniversitesi bünyesindeki Türkoloji bölümünün 30. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle yapılan "Kosova Türkolojisinin 30. Yılı" konulu iki günlük panelin açılışı gerçekleştirildi.

Panele, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Mahmut Çevik, Türkoloji Bölüm Başkanı İrfan Morina ile ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Kılıç, buradaki konuşmasında, Kosova'da Türkoloji alanında ortaya konmuş ve ilk olma özelliği taşıyan İsa Sulçevsi tarafından hazırlanan "Kosova Türkolojisi'nin 30. Yılı" monografisinin önemine işaret ederek, Kosova'da Türk dili, varlığı ve kültürünün ayakta kalması ve gelişmesine katkı sağlayan tüm akademisyenlere teşekkür etti.

Kosova'nın bağımsızlığının 10. yılının kutlandığı bu sene, Türkoloji bölümünün de kuruluşunun 30. yılı olduğuna işaret eden Kılıç, "Bu, 30 yıl elde edilen başarıların haklı gururuyla birlikte tarih boyunca meydana gelen olaylara doğrudan etkileşim halinde bulunmanın tarihi sorumluluğunu da taşıyor. Bu tarihin zorlu bir süreci olması sebebiyle karşılaşmış olabilecek tüm güçlüklere ve imkansızlıklara rağmen inançla, fedakarlıkla 30 yıl boyunca Kosova Türkolojisi için emek sarf eden herkese, tüm öğretim görevlilerine teşekkürü bir borç biliyor, ebediyete intikal etmiş olanları saygı ve rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.