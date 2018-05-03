Priştine'deki Türkoloji bölümü 30 yaşında

PRİŞTİNE (AA) - Kosova'nın başkenti Priştine'deki Hasan Priştine Üniversitesi bünyesindeki Türkoloji bölümünün 30. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle yapılan "Kosova Türkolojisinin 30. Yılı" konulu iki günlük panelin açılışı gerçekleştirildi.
Panele, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Mahmut Çevik, Türkoloji Bölüm Başkanı İrfan Morina ile ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Büyükelçi Kılıç, buradaki konuşmasında, Kosova'da Türkoloji alanında ortaya konmuş ve ilk olma özelliği taşıyan İsa Sulçevsi tarafından hazırlanan "Kosova Türkolojisi'nin 30. Yılı" monografisinin önemine işaret ederek, Kosova'da Türk dili, varlığı ve kültürünün ayakta kalması ve gelişmesine katkı sağlayan tüm akademisyenlere teşekkür etti.
Kosova'nın bağımsızlığının 10. yılının kutlandığı bu sene, Türkoloji bölümünün de kuruluşunun 30. yılı olduğuna işaret eden Kılıç, "Bu, 30 yıl elde edilen başarıların haklı gururuyla birlikte tarih boyunca meydana gelen olaylara doğrudan etkileşim halinde bulunmanın tarihi sorumluluğunu da taşıyor. Bu tarihin zorlu bir süreci olması sebebiyle karşılaşmış olabilecek tüm güçlüklere ve imkansızlıklara rağmen inançla, fedakarlıkla 30 yıl boyunca Kosova Türkolojisi için emek sarf eden herkese, tüm öğretim görevlilerine teşekkürü bir borç biliyor, ebediyete intikal etmiş olanları saygı ve rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Türkoloji Bölüm Başkanı Morina ise bölümün kuruluşu döneminde gazetecilerin kendi köşe yazılarıyla programlarında Kosova'da Türkoloji bölümünün kurulmasının önemine değindiklerini anımsatarak, ülkedeki Türklerin kendilerini o dönemden beri Türkoloji ile tanımladıklarını aktardı.
Türkolojinin ve Kosovalı Türkologların gelişmesinde emeği geçen kurumlara teşekkür eden Morina, "500 sene bu coğrafyada hüküm sürenler, askeriyle, topuyla, tüfeğiyle, kültürüyle çok şey bıraktı. Maddi ve manevi her şey bıraktı. Bunları araştırmak, okumak lazım." dedi.
Bu coğrafyada yaşayan halkların Osmanlı'dan kalan mirası bilmedikleri takdirde kendi tarihlerini de bilmediklerini söyleyen Morina, "Bunları araştırmak için uzmanların yetişmesi lazım. Bu insanlar kendilerine kalan mirasın tarihini bilmiyorsa, kendi tarih kitaplarını da yazamazlar." şeklinde konuştu.
- "Balkanlar, Türk medeniyeti ve kültürünün beşiğidir"
TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Çevik de TİKA'nın Balkan ülkelerinin gelişimine yönelik farklı projeler gerçekleştirdiğini anımsatarak, Balkanlar'ı "Türk medeniyeti ve kültürünün beşiği" olarak nitelendirdi.
Rumeli'deki insanların Türk ve Osmanlı tarihi ile değerlerine sahip çıktığını vurgulayan Çevik, "Sizler, İpekli Mehmet Akif Ersoy’un, Gjirokastra'nın (Ergiri) Fraşeri köyünden Şemsettin Sami'nin, Üsküplü Yahya Kemal Beyatlı'nın yol arkadaşlarısınız." ifadelerini kullandı.
Çevik, bugün 100'den fazla ülkede Türkçe'nin kullanılması ve yaklaşık 300 milyon insanın Türkçe konuşmasının gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Balkan coğrafyasında yetişmiş Türkologların maziden günümüze kadar Türk diline hizmet etmesi, bizim de onlara hizmet etmemizin bir vesilesidir." dedi.
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