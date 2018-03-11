Prize takılı şarj aleti yangına neden oldu

Kırıkkale'de bir evde prize takılı şarj aleti nedeniyle çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle Cemal Gürsel Caddesi'nde 8 katlı binanın son katında yaşayan Betül Cavcı (63), evinde yangın çıktığını görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Evinde mahsur kalan Cavcı ve ismi belirlenemeyen bir kişi, itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı.
112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Evde inceleme yapan ekipler, yangına prize takılı şarj aletinin neden olduğunu tespit etti.
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