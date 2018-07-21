PRİZREN (AA) - Kosova'nın güneybatısındaki Prizren'de bulunan tarihi Gazi Mehmet Paşa Hamamı'nda, 16. Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali'nin açılışı yapıldı.

Etkinliğe, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Edirne Valisi Günay Özdemir, Prizren Belediye Başkanı Mytaher Haskuka, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya ve Sanatla Uyanmak Festivali Tertipleme Kurulu Başkanı Ethem Baymak'ın yanı sıra STK temsilcileri, farklı ülkelerden gelen sanatseverler ve Prizren halkı katıldı.

Edirne Valisi Özdemir, burada yaptığı konuşmada, bir faaliyeti 16 yıl devam ettirebilmenin büyük bir emek ve çalışma gerektirdiğini belirterek, "Öyle inanıyorum ki 16 yıl daha sürecek." dedi.

Edirne olarak geçmişten gelen ortak değerleri olduğunu dile getiren Özdemir, Ethem Baymak'ı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Büyükelçi Kara da festivalin Kosova'nın kültür sanat hayatı içerisinde çok müstesna bir yer edinmeye ve gelenekselleşmeye başladığını vurguladı.

Bir hafta boyunca çok güzel sanatsal etkinliklere tanıklık edeceklerine işaret eden Kılıç, "Sanatla Uyanmak Festivali, Kosova Türk toplumunun Kosova'nın ve bölgenin kültür sanat hayatına çok önemli katkılar sağladığını görüyorum." ifadesini kullandı.