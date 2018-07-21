PRİZREN (AA) - Kosova'nın güneybatısındaki Prizren'de bulunan tarihi Gazi Mehmet Paşa Hamamı'nda, 16. Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali'nin açılışı yapıldı.
Etkinliğe, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Edirne Valisi Günay Özdemir, Prizren Belediye Başkanı Mytaher Haskuka, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya ve Sanatla Uyanmak Festivali Tertipleme Kurulu Başkanı Ethem Baymak'ın yanı sıra STK temsilcileri, farklı ülkelerden gelen sanatseverler ve Prizren halkı katıldı.
Edirne Valisi Özdemir, burada yaptığı konuşmada, bir faaliyeti 16 yıl devam ettirebilmenin büyük bir emek ve çalışma gerektirdiğini belirterek, "Öyle inanıyorum ki 16 yıl daha sürecek." dedi.
Edirne olarak geçmişten gelen ortak değerleri olduğunu dile getiren Özdemir, Ethem Baymak'ı çalışmalarından dolayı tebrik etti.
Büyükelçi Kara da festivalin Kosova'nın kültür sanat hayatı içerisinde çok müstesna bir yer edinmeye ve gelenekselleşmeye başladığını vurguladı.
Bir hafta boyunca çok güzel sanatsal etkinliklere tanıklık edeceklerine işaret eden Kılıç, "Sanatla Uyanmak Festivali, Kosova Türk toplumunun Kosova'nın ve bölgenin kültür sanat hayatına çok önemli katkılar sağladığını görüyorum." ifadesini kullandı.
Sanatla Uyanmak Festivali Tertipleme Kurulu Başkanı Baymak ise festivalin bu yılki konusunun "Kapıcıklar" olduğu bilgisini paylaşarak, "Komşuya açılan kapı, dostluğu kucaklamak ve güven demektir." diye konuştu.
Festival çerçevesinde, resim ve fotoğraf sergileri, konserler, film gösterimleri, kitap tanıtımları gibi kültür sanat alanında değişik etkinlikler düzenleyeceklerini dile getiren Baymak, festivale özellikle Türkiye, Karadağ, Makedonya ve Arnavutluk olmak üzere farklı ülkelerden sanatçıların katılacağını sözlerine ekledi.
Festival kapsamında gün içerisinde Prizren Yunus Emre Enstitüsünde Türk fotoğrafçı Bilgin Ayyıldız'ın "Edirne" temalı fotoğraf sergisi açılırken, Kosovalı genç sanatçı Muhammed Şatri'nin de klarnet resitali düzenlendi.
Akşam saatlerinde ise Prizren'deki tarihi Gazi Mehmet Paşa Hamamı'nda Makedonyalı ressam Vladimir Temkov ile Kosovalı genç ressam Tina Sulejmani'nin sergileri açıldı.
2002'den beri düzenlenen Sanatla Uyanmak Festivali'nin kapanışı, 27 Temmuz'da düzenlenecek Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) konseri ile yapılacak.
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