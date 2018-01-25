Fetih suresinin okunmasının nedenine değinen Tombaş, "Fetih derken aslında amacımız gönüllerin fethidir. Zaten bu akşam bu kalabalık buradayken demek ki biz gönülleri fethetmişiz.” diye konuştu.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı din görevlisi Mustafa Tombaş yaptığı konuşmada, "Bu savaş hepimizin savaşı, yanı başımızda olan yangından hepimiz sorumluyuz. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam Müslüman tarifini yaparken 'Dünyanın öbür ucunda da olsa ayağına diken batan kardeşinin acısını hisseden kişidir Müslüman' buyurmaktadır.” dedi.

Büyükelçi Kılıç da duadan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nda hayatını kaybeden şehitlerin ailelerine ve tüm Türkiye halkına başsağlığı, gazilere ise acil şifalar diledi.

Kılıç, "Ordumuzun bu mücadeleden de başarıyla çıkacağına olan inancımız tamdır. Ülkemizi, milletimizi, bölgeyi ve bölge halklarını tehdit eden tüm terör unsurlarından bölgeyi temizleyeceklerine, arındıracaklarına ve muzaffer çıkacaklarına inancımız tamdır, dualarımız kendileriyledir.” ifadelerini kullandı.

Türk askeriyle ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduğunu dile getiren Kosova halkına teşekkür eden Kılıç, "Biz ordumuzun, askerimizin görev yaptığı, bulunduğu her yere barış, huzur, istikrar götürdüğünü biliyoruz. Bunu zannediyorum Kosova ve bu ülkenin halkları da yakinen biliyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

(AA)