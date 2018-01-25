HABER

Prizren'de "Zeytin Dalı Harekatı" için zafer duası

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 00:36 | Son Güncelleme 5 saat önce

PRİZREN (AA) - Kosova'nın güneybatısındaki Prizren'de, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua edildi.

Prizren'in Şadırvan Meydanı'ndaki Sinan Paşa Camisi'nde yatsı namazından sonra program düzenlendi.

Programa, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Fikrim Damka'nın yanı sıra Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk askerleri ile kadınlar katıldı.

Afrin'deki harekatın başarılı olması için Fetih Suresi okundu, dualar edildi.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı din görevlisi Mustafa Tombaş yaptığı konuşmada, "Bu savaş hepimizin savaşı, yanı başımızda olan yangından hepimiz sorumluyuz. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam Müslüman tarifini yaparken 'Dünyanın öbür ucunda da olsa ayağına diken batan kardeşinin acısını hisseden kişidir Müslüman' buyurmaktadır.” dedi.

Fetih suresinin okunmasının nedenine değinen Tombaş, "Fetih derken aslında amacımız gönüllerin fethidir. Zaten bu akşam bu kalabalık buradayken demek ki biz gönülleri fethetmişiz.” diye konuştu.

Büyükelçi Kılıç da duadan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nda hayatını kaybeden şehitlerin ailelerine ve tüm Türkiye halkına başsağlığı, gazilere ise acil şifalar diledi.

Kılıç, "Ordumuzun bu mücadeleden de başarıyla çıkacağına olan inancımız tamdır. Ülkemizi, milletimizi, bölgeyi ve bölge halklarını tehdit eden tüm terör unsurlarından bölgeyi temizleyeceklerine, arındıracaklarına ve muzaffer çıkacaklarına inancımız tamdır, dualarımız kendileriyledir.” ifadelerini kullandı.

Türk askeriyle ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduğunu dile getiren Kosova halkına teşekkür eden Kılıç, "Biz ordumuzun, askerimizin görev yaptığı, bulunduğu her yere barış, huzur, istikrar götürdüğünü biliyoruz. Bunu zannediyorum Kosova ve bu ülkenin halkları da yakinen biliyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın 'Sezercik'ine şok suçlamada flaş gelişme

Yeşilçam'ın 'Sezercik'ine şok suçlamada flaş gelişme

PKK teslim mi olacak? Doğu Perinçek'ten flaş iddia

PKK teslim mi olacak? Doğu Perinçek'ten flaş iddia

TSK: İki şehidin çatışma bölgesindeki naaşına ulaşılamadı

TSK: İki şehidin çatışma bölgesindeki naaşına ulaşılamadı

Cumhurbaşkanlığı: ABD'nin açıklaması gerçeği yansıtmıyor

Cumhurbaşkanlığı: ABD'nin açıklaması gerçeği yansıtmıyor

Atiker Konyaspor'dan Demba Ba atağı

Atiker Konyaspor'dan Demba Ba atağı

İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

İlginizi Çekebilir

TSK: İki şehidin çatışma bölgesindeki naaşına ulaşılamadı

TSK: İki şehidin çatışma bölgesindeki naaşına ulaşılamadı

Kilis'teki camiye roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var

Kilis'teki camiye roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Yeni üniformalar geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Yeni üniformalar geliyor

Afrin operasyonunda son dakika: Türk savaş uçakları YPG'yi vuruyor!

Afrin operasyonunda son dakika: Türk savaş uçakları YPG'yi vuruyor!

İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbullular dikkat! Seferler iptal edildi

İstanbullular dikkat! Seferler iptal edildi

Yakup dede gönüllü oldu: Beni askere alın

Yakup dede gönüllü oldu: Beni askere alın

İstanbul'da kar devam edecek mi? Meteoroloji uzmanları uyardı

İstanbul'da kar devam edecek mi? Meteoroloji uzmanları uyardı

Real Madrid, Kral Kupası'ndan elendi

Real Madrid, Kral Kupası'ndan elendi

Zeytin Dalı Harekatı genişletildi iddiası: Türk uçakları Menbiç'i vurdu

Zeytin Dalı Harekatı genişletildi iddiası: Türk uçakları Menbiç'i vurdu

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.