HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Prof. Büşra Ersanlı'ya 1 yıl 3 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 14:15 | Son Güncelleme

BARIŞ İçin Akademisyenlerin "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzaladığı gerekçesiyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan Marmara Üniversitesi'nden emekli Prof.

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) BARIŞ İçin Akademisyenlerin "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzaladığı gerekçesiyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan Marmara Üniversitesi'nden emekli Prof. Dr. Büşra Ersanlı, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırıldı.
İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3'üncü celsesi görülen duruşmaya, sanık Büşra Ersanlı ve avukatı Aynur Tuncel Yazgan katıldı. Duruşmada savcı, önceki celse sanık Ersanlı'nın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılmasına yönelik mütalaasını tekrarladı.

"BERAATİMİ İSTİYORUM"
Sanık Büşra Ersanlı mütalaaya karşı son savunmasında, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi. Sanık Ersanlı'nın avukatı Aynur Tuncel Yazgan ise "Bildiri barış hakkı çerçevesinde barış çağrı adına yapılmıştır. Bu nedenle ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Dolayısıyla atılı suçun unsurları oluşmamıştır" diyerek müvekkilinin beraatini talep etti.

1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ
Mahkeme heyeti kararında, "PKK / KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan sanık Ersanlı'ya 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanığın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istemediği için bu maddeyi uygulamadı. Ayrıca Ersanlı hakkındaki cezayı da ertelemedi.

PARTNERKorkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...Korkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...
İlaçlanan bahçenin yakınındaki 125 kovandaki binlerce arı telef olduİlaçlanan bahçenin yakınındaki 125 kovandaki binlerce arı telef oldu
Baba tacizciyi vurdu, halk lince giriştiBaba tacizciyi vurdu, halk lince girişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de MHP krizi!

AK Parti'de MHP krizi!

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadıköy'de rezalet! Restoranda liselileri izleyip mastürbasyon yaparken yakalandı

Kadıköy'de rezalet! Restoranda liselileri izleyip mastürbasyon yaparken yakalandı

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Baba tacizciyi vurdu, halk lince girişti

Baba tacizciyi vurdu, halk lince girişti

Hastanede fuhuş rezaleti! Bakanlık harekete geçti

Hastanede fuhuş rezaleti! Bakanlık harekete geçti

İstanbul hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı

İstanbul hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı

İzmir'deki vahşetin detayları ortaya çıktı!

İzmir'deki vahşetin detayları ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.