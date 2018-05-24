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Prof. Dr. Ahmet Maranki'den 24 Haziran seçimleri için kan donduran sözler: Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarır, savaşırız!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 09:21 | Son Güncelleme

Akit TV ekranlarında yayınlanan 'Bilgi Savaşları' isimli programa katılan Prof. Dr. Ahmet Maranki, 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala canlı yayında gündemi sarsacak ifadeler kullandı.

24 Haziran seçimleri öncesinde Akit TV ekranlarında yayınlanan 'Bilgi Savaşları' isimli programa katılan Prof. Dr. Maranki, seçimleri beklediklerini eğer başarısız olurlarsa Belgrad Ormanı'na gömdüklerini çıkararak savaşacaklarını söyledi.

Prof. Dr. Maranki'nin bu sözleri stüdyoda soğuk rüzgarlar estirirken, sunucu araya girerek 'Yok o kadar da değil de...' ifadesiyle ortamı yatıştırmaya çalıştı.

İşte Maranki'nin kan donduran o sözleri;

"Bu spekülasyonlar tamamen sunidir. Biz onun için her doğruyu her yerde söylemeyeceğiz. Kan ağlıyor içimiz. Ama bizim şayet aksi olursa gidecek hiçbir yerimiz yok. Ben onun için, umudum Kaf Dağı'nın arkası 25 Haziran'dır. Olmadı zaten, o zaman artık Belgrad Ormanı'nda ağacın dibinde, talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa artık, 'Bismillahirrahmanirrahim' diyeceğiz..."

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Prof. Dr. Maranki'nin bu sözleri sosyal medyada da büyük tepki çekerken, birçok kullanıcı 24 Haziran öncesi infial yaratabilecek olan bu sözler nedeniyle savcıları göreve çağırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Maranki 24 haziran seçimleri Belgrad Ormanı Akit TV

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Okuyucu Yorumları 47 yorum
ya bi git Allah aşkına bide profesör dr olacaksın Allah akıl fikir ihsan eylesin
Ülkede adalet yokki,hangi savcı hakim görev yapıyor allah aşkına hepsi birilerinin uşağı
Sizden korkan sizin gibi olsun yobazlar
Bu pervasızlık dünyanın hiç bir ülkesinde yoktur.Adam alenen itiraf ve tehdit ediyor.Eren Erdem’in ifadesiyle soruşturma açan savcı beyi bu adam için de göreve davet ediyoruz.
Demek kainat eczanesi dediği yer orasıymış..
Bir sen kalmıştın siyaset yapmayan! Halkın sevgisini sana olan saygısını bir çırpıda yokettin! Hoca sen ot pişir ot! Sen kimsin ki neyi tehdit ediyorsun gaza gelme!
Sizden korkan sizin gibi olsun yobazlar at binenin kılıç kuşananın
evet sevgili savcılar toplumu kim ve düşmanlığa sevk etmiyormu bu insan görunumlü neyi bekliyorsunuz
İnsanlar iyice delirdi
A.Hakan buna da söyle biri buna haddini bildirsin diye:)
iç savaş çıkarmadan olmaz mı demiş !
Maranki fazla olmaya başladın...
televizyonlar bunun gibi şarlatanlarla dolu.. neden bu tipler hep akp den çıkıyor hiç düşündünüz mü?? çünkü muazzam bir rant elde ediyorlar.. bir savaş veya problem çıkarsa yurtdışına ilk kaçacak olanlar da bunlardır, tarihte bunun birçok örneği var zaten!!
bu ülkede fare gibi değil aslan gibi olacak yürekli savcı varmı cihaner gibi
Hırsızlığı yap yap sonra terör estir .nerde o bolluk
Bu şizofreni dikkate almayın diriliş ertuğrulu çok izlemiş
hocam yeşillikle kavayı bozmuş :D
MODERN IŞID BU ADAM
ben bunu adam sanıyordum meğer tam magandaymış
HA İŞTE GERÇEK NİYETLERİ, GERÇEK KİŞİLİKLERİ BUDUR. DEMOKRASİ SANDIK LAGA LUGA. İSTEDİKLERİ OLMADIĞI ANDA ŞİDDET, KARGAŞA, ZULÜM..
Sonuçlar istediğiniz gibi olmazsa iç savaş çıkarmak gibi bir düşünceniz olduğunun göstergesi anca bu kadar belli olur !
Halki ve halk iradesini tehdit eden, insanlari hedef gösteren, saray yalakasi ucuz kahramanlarla dolu akit gazetesi, hukuk ve insan hak hürriyetlerini basın yoluyla çiğneyen her defasında katillere çanak tutan bu sözde basın organı, demokrasi ve adalatten korkan provakatör kuruluş, kimin şemsiyesi altında bunu yapıyor acaba? kendi halkını her defasında tehdit edenlere laner olsun!
atın içeri !! barışı attınız ??
NE OLUYOR BU ÜLKEYE KİMSE İŞİNİ YAPMIYOR DOLAR YÜKSELİR BAKANLAR SHOWMEN LİK YAPAR DOKTORLAR DEVRİMCİLİK SİYASİLER TİYATRO NEREYE GİDİYORUZ.
insallah kazanamazsiniz gorelim bakalim ne yapacaginizi sabirsizlikla bekliyoruz vatan hainlerini....saldirin bize
yediği bir şey gaz yapmış.
ALLAH KİMSEYİ AKIL YOKSUNU YAPMASIN O SÖYLEDİKLERİNİ KULAKLARI DUYMUŞ MU BU NE HAYASIZLIK BU NE TERBİYESİZLİK KİŞİLİKSİZ ADAM SAVCILARIN BU ADAMI KIŞKIRTICILIK ÜLKEDE KAOS YARATMAKTAN SORGULANIP MAHKEME EDİLMESİ GEREKİR.
adamlar nasil yalakalik yapacaklarini şaşırdı artik..
buadamlar otla mılletı ölduruyorlartıpa bıle karşılar
adam dumencı zaren
Sayın Maranki artık sizi takip etmiyorum. Halkımızın bir araya gelmesi lazım ama dilerseniz siz tabii ki de istediğiniz yerin dibine kadar gidebilirsiniz
sözde profesör, Türk milletine ic savaş çığırtkanlığı yapıyor. Hicbir zaman birilerinin demesiyle milletimiz birbirini katletmeyecek
bunun gibiler ve prim yaptiranlar oldukça dışarıdan düşmana ne ihtiyaç var
zekâ fışkırtısı prefosor meeaşallah!
kafaya bak.sokaga çıkarmış savasirmis. Savaş istiyorsan git afrine savaş git Filistine savaş. ülkemin içine sicma.
KASTAMONUN YÜZ KARASI NE İÇİYON SEN YA DEMEKKİ OTLARIN KAFA YAPMIŞ SENDE ŞAKLABAN
boş konuşma
akpnin savcıları selhattin demirtaşı barış istedi diye ceza evine gönderdi bakalım bu adi için ne yapacaklar
bu açık açık tehdittir.hepimizi tehdit eden bu zat hemen gözaltına alınıp soruşturulmalı neyi nerde sakladığı hangi silahları nereye gömdüğü anlaşılmalıdir
HERKES SEÇİP SONUÇLARINA SAYGILI OLACAK MARANKİ EFENDİ. PROF OLMUŞUN AMA DEMOKRASİDEN BİHABER DAVRANIYORSUN. NİÇİN SEÇİM YAPILIYOR O ZAMAN, BİZİ NİYE UĞRAŞTIRIYORSUNUZ. HER DURUMA SAYGILI OLUNACAK. HER ŞEYDE BELGRADA MI KOŞULACAK YAPMAYIN HOCAM YAZIK MİLLETİMİZE, PROVAGASYONLA YALAKALIĞI KARIŞTIRIP ÇAMUR ETMİŞSİN. HOCAM HER DURUMDA VATANIMIZA CANIMIZ FEDA.
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