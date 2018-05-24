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Prof. Dr. Ahmet Maranki'den 24 Haziran seçimleri öncesinde kan donduran sözler: Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarır, savaşırız!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 09:21 | Son Güncelleme

Akit TV ekranlarında yayınlanan 'Bilgi Savaşları' isimli programa katılan Prof. Dr. Ahmet Maranki, 24 Haziran seçimlerine günler kala canlı yayında gündemi sarsacak ifadeler kullandı.

24 Haziran seçimleri öncesinde Akit TV'deki 'Bilgi Savaşları' isimli programa katılan Prof. Dr. Maranki, seçimleri beklediklerini eğer başarısız olurlarsa Belgrad Ormanı'na gömdüklerini çıkararak savaşacaklarını söyledi.

Prof. Dr. Maranki'nin bu açıklaması stüdyoda soğuk rüzgarlar estirirken, sunucu araya girerek 'Yok o kadar da değil de...' ifadesiyle ortamı yatıştırmaya çalıştı.

İşte Maranki'nin kan donduran o sözleri;

"Bu spekülasyonlar tamamen sunidir. Biz onun için her doğruyu her yerde söylemeyeceğiz. Kan ağlıyor içimiz. Ama bizim şayet aksi olursa gidecek hiçbir yerimiz yok. Ben onun için, umudum Kaf Dağı'nın arkası 25 Haziran'dır. Olmadı zaten, o zaman artık Belgrad Ormanı'nda ağacın dibinde, talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa artık, 'Bismillahirrahmanirrahim' diyeceğiz..."

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Prof. Dr. Maranki'nin bu sözleri sosyal medyada da büyük tepki çekerken, birçok kullanıcı 24 Haziran öncesi infial yaratabilecek olan bu sözler nedeniyle savcıları göreve çağırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Maranki 24 haziran seçimleri Belgrad Ormanı Akit TV

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Okuyucu Yorumları 165 yorum
Sizden korkan sizin gibi olsun yobazlar
ya bi git Allah aşkına bide profesör dr olacaksın Allah akıl fikir ihsan eylesin
Çıkardıklardıklarının yerine yobaz fikirlerinizi gömünüz, üzerine reisiniz betan döksün
Ülkede adalet yokki,hangi savcı hakim görev yapıyor allah aşkına hepsi birilerinin uşağı
Bu pervasızlık dünyanın hiç bir ülkesinde yoktur.Adam alenen itiraf ve tehdit ediyor.Eren Erdem’in ifadesiyle soruşturma açan savcı beyi bu adam için de göreve davet ediyoruz.
Demek kainat eczanesi dediği yer orasıymış..
evet sevgili savcılar toplumu kim ve düşmanlığa sevk etmiyormu bu insan görunumlü neyi bekliyorsunuz
Sizden korkan sizin gibi olsun yobazlar at binenin kılıç kuşananın
Bir sen kalmıştın siyaset yapmayan! Halkın sevgisini sana olan saygısını bir çırpıda yokettin! Hoca sen ot pişir ot! Sen kimsin ki neyi tehdit ediyorsun gaza gelme!
İnsanlar iyice delirdi
iç savaş çıkarmadan olmaz mı demiş !
HA İŞTE GERÇEK NİYETLERİ, GERÇEK KİŞİLİKLERİ BUDUR. DEMOKRASİ SANDIK LAGA LUGA. İSTEDİKLERİ OLMADIĞI ANDA ŞİDDET, KARGAŞA, ZULÜM..
A.Hakan buna da söyle biri buna haddini bildirsin diye:)
bu ülkede fare gibi değil aslan gibi olacak yürekli savcı varmı cihaner gibi
Maranki fazla olmaya başladın...
MODERN IŞID BU ADAM
televizyonlar bunun gibi şarlatanlarla dolu.. neden bu tipler hep akp den çıkıyor hiç düşündünüz mü?? çünkü muazzam bir rant elde ediyorlar.. bir savaş veya problem çıkarsa yurtdışına ilk kaçacak olanlar da bunlardır, tarihte bunun birçok örneği var zaten!!
ben bunu adam sanıyordum meğer tam magandaymış
Bu şizofreni dikkate almayın diriliş ertuğrulu çok izlemiş
Hırsızlığı yap yap sonra terör estir .nerde o bolluk
hocam yolunuz açık olsun doğru konuştunuz bu millet hazır.
@a.gedik64 Valla biz bu maranki gibi düşünenlere hazırız maçaları yetiyorsa. sandık demokrasi diye yalan söylediklerini itiraf ediyorlar sonra millet bizi seçti diyorlar. kaybeden şimdi silahı alıp sokağamı çıksın ?
bir kişi istedi diye anneni kardeşini görüş farkı var diye herkesimi öldüreceksin..yazıklar olsun.ondan sonrada kendine müslümanım diyeceksin.allah sizin gibilere akıl fikir versin...
hocam yeşillikle kavayı bozmuş :D
adamlar nasil yalakalik yapacaklarini şaşırdı artik..
@kayaa_2017 konuştukça batıyorlar batırıyorlar
hepiniz aydın diye gecinirsiniz muhalif bozuntulari ama hocanın nedemek isdedini daha anlayamamışıniz yada işinize böyle ters anlamak geldiği için zirliyorsunuz adam ekonomi üzerinden ülkeye saldırıyorlar eğer secde başarılı olamazsak başka turlu saldirdiklarinda bizim gidecek yerimiz yok Suriyeliler gibi demek istiyor biz vatanımız tehdit altındaysa savaşırız diyor ama sizin gibi nesil çapulcular hemen havliyor
@mustafa_kaptan_1982 seçim sonuçlarından bahsediyor...yuanamamışın sen daha...
@mustafa_kaptan_1982 adam ne diye şeçimi karıştırıyor o zaman. kıvırttırmayın
yediği bir şey gaz yapmış.
NE OLUYOR BU ÜLKEYE KİMSE İŞİNİ YAPMIYOR DOLAR YÜKSELİR BAKANLAR SHOWMEN LİK YAPAR DOKTORLAR DEVRİMCİLİK SİYASİLER TİYATRO NEREYE GİDİYORUZ.
yahu hemen kötüye çekmişsiniz adamcağızı.yani bu adam kök bilimci bitkisel uzman.belgrad ormanlarında diktiği bitkilerden söz ediyor.savcı ne yapsın buna
Sonuçlar istediğiniz gibi olmazsa iç savaş çıkarmak gibi bir düşünceniz olduğunun göstergesi anca bu kadar belli olur !
ALLAH KİMSEYİ AKIL YOKSUNU YAPMASIN O SÖYLEDİKLERİNİ KULAKLARI DUYMUŞ MU BU NE HAYASIZLIK BU NE TERBİYESİZLİK KİŞİLİKSİZ ADAM SAVCILARIN BU ADAMI KIŞKIRTICILIK ÜLKEDE KAOS YARATMAKTAN SORGULANIP MAHKEME EDİLMESİ GEREKİR.
sözde profesör, Türk milletine ic savaş çığırtkanlığı yapıyor. Hicbir zaman birilerinin demesiyle milletimiz birbirini katletmeyecek
Ormana savaşacak mühimmat göndüğüne göre bu herif terörist demekki.
TC yi tehdit etmiş, eğer tayyibi tehdit etseydi çoktan hapisteydi. Bu iktidarda Tayyip TC den büyük. Ona göre oyunuzu kullanın.
Sayın Maranki artık sizi takip etmiyorum. Halkımızın bir araya gelmesi lazım ama dilerseniz siz tabii ki de istediğiniz yerin dibine kadar gidebilirsiniz
insallah kazanamazsiniz gorelim bakalim ne yapacaginizi sabirsizlikla bekliyoruz vatan hainlerini....saldirin bize
adam dumencı zaren
islem yapilmayacakmi bu adama halki kin ve dusmanliga sevkediyor bu ermeni tohumu
Halki ve halk iradesini tehdit eden, insanlari hedef gösteren, saray yalakasi ucuz kahramanlarla dolu akit gazetesi, hukuk ve insan hak hürriyetlerini basın yoluyla çiğneyen her defasında katillere çanak tutan bu sözde basın organı, demokrasi ve adalatten korkan provakatör kuruluş, kimin şemsiyesi altında bunu yapıyor acaba? kendi halkını her defasında tehdit edenlere laner olsun!
buadamlar otla mılletı ölduruyorlartıpa bıle karşılar
atın içeri !! barışı attınız ??
prof olmuşsun ama adam olamamışsın
hayatında savaş görmeyenler savaştan bahsediyor... en önde kaçacak korkalardandır emin olun
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