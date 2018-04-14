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Prof. Dr. Akdağ’dan Hakan Oral’a hayırlı olsun ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 17:20 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Prof.

Prof. Dr. Akdağ’dan Hakan Oral’a hayırlı olsun ziyareti

Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Erzurum’a bir dizi gezi ve ziyaret için gelen Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ Erzurum Ticaret Borsası başkanlığına seçilen Hakan Oral’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Daha önce hizmet eden yönetime teşekkürlerini ileten ve yeni yönetime başarılar dilediğini ifade eden Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, “Erzurum Ticaret Borsası seçimlerinde yeni bir yönetim bayrağı devir aldı. Ben daha önce hizmet etmiş değerli kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Hakan Oral’ın şahsında yeni yönetime de muvaffakiyetler diliyorum. Ticaret Odalarımız, organize sanayi bölgelerimiz ve onların yönetimleri, Ticaret Borsalarımız bir şehrin can damarıdır. Buralarda katma değer oluşturuluyor oluşturulan katma değerlerden istihdam oluşturuluyor genç kardeşlerimiz iş imkanlarına kavuşuyorlar dolayısıyla yatırım ve istihdam oluşturan özel sektörümüzü temsil eden kurumları biz hükümet olarak çok önemsiyoruz sürekli olarak birlikte çalışıyoruz ihtiyaçları birlikte tespit ediyoruz ve geliştiriyoruz. Benim görevlerimden biriside hükümetimizde yatırım ortamını iyileştirmek iş yapma kolaylığı temin etmek üzere bir koordinasyon sağlamak bakanlarımız bu koordinasyonu sağlarken bir taraftan özel sektörümüzle birlikte çalışıyoruz. Türkiye iş yapma kolaylığı açısından dünyada 60. Sırada aşağı yukarı da 10 yıldır bu sırasını da koruyor bu yıl büyük bir sıçrama yapacağız. Bu senenin sonuna doğru Ekim ayında yapılacak değerlendirmede Türkiye’yi 30. sıraya çıkarmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Prof. Dr. Akdağ’dan Hakan Oral’a hayırlı olsun ziyareti

Prof. Dr. Akdağ’dan Hakan Oral’a hayırlı olsun ziyareti

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