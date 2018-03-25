Prof. Dr. Akgün: “Afrin, Türkiye için bir dönüm noktasıdır”

MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen konferansa, Maarif Vakfı Başkanı ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Akgün konuk oldu. Konferansın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, “Türkiye’nin ve dünyanın en büyük fuarını Afrikalı Eyalet Valileri, bakanlar, büyükelçiler ve iş adamlarından oluşan heyet ile birlikte ziyaret ettik. Heyetin Konya’mıza bakış açısı değişmiştir. Konya ile iş birliği kurabilmek için girişimlerde bulundular. Ülkemizin ve şehrimizin ekonomisine büyük katkı sağlayacak önemli toplantılar gerçekleştirdik. Konya, Afrika’nın açılan kapısı olacaktır” dedi. Daha sonra konferansa geçildi. Maarif Vakfı Başkanı ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Akgün, yeni dönemde Türkiye’nin dış politikası ve güncel gelişmeleri değerlendirdi. Prof. Dr. Akgün, “Son günlerde devlet-millet kaynaşmasının en güzel şekilde gerçekleşmektedir. Kahraman ordumuz Afrin’deki başarısı, ülke genelinde büyük bir coşku ve sevinçle karşılanmıştır. Bugünlerde mutlu günlerimizi yaşıyoruz ve sorunlarımızı kendimiz çözüyoruz. Ancak diğer ülkelere baktığımız zaman o kadar da iyimser bir hava maalesef yok. Türkiye, 15 Temmuz’dan sonra bütün kurumlarını yeniden yapılanma sürecine almıştır. Devleti yeniden kurmaya ve tanımlamaya çalışılmaktadır. Anayasada da çok ciddi bir değişiklik yapıldı. Türkiye, son 10 yılda istikrarını sürdürürken dünyada o kadar istikrarsızlığa sürüklenmiştir. İkinci Dünya Savaşından sonra oluşan uluslararası güvenlik, siyaset ve ekonomi mimarisi köklü bir biçimde değişmektedir. Çünkü o dönemde oluşan şartlar ile bugünkü şartlar köklü bir biçimde değişti. Dünyanın ekonomi merkezi batı iken şimdi doğuya doğru kaymaktadır. Dolayısıyla artık ikinci dünya savaşından sonra oluşan bir dünya yoktur” ifadelerini kullandı.

“Afrin, Türkiye için bir dönüm noktasıdır”

Prof. Dr. Birol Akgün, “Birleşmiş Milletlerin güvenlik sistemi artık çalışmıyor. Eğer çalışsaydı, Suriye bu duruma gelmezdi. Batı kendi içindeki krizleri çözmede zorlanmaktadır. Güvenlik, siyasi ve ekonomik istikrar ülkelerin temel faktörü olmuştur. Bütün ülkeler bu istikrarı sağlamaya yönelik tedbirler almaktadır. Biz Türkiye’de bunu başkanlık sistemine geçerek yaptık. Son günlerde terör örgütlerini destekleyen açıklamalar yapılmaktadır. Dünyada bir güvenlik krizi söz konusudur. Bu şekilde devam edilirse, NATO içinde çatlaklara neden olacak ve eski inandırıcı güvenirliğini kaybedecek. Ülkeler kendi çıkarları doğrultusunda milli ekonomiye ve dış politikaya yöneldi. Bu yüzden dünya ekonomi sistemini daraltan bir yapı ortaya çıkmıştır. Türk ekonomisi iyi durumda ama diğer ülkelerde negatif bir büyüme söz konusudur. Afrin, Türkiye için bir dönüm noktasıdır. Bölgede son 30 yıldır PKK üzerinden bize karşı girişimdeki her hamleyi geriye püskürten en somut adımdır. Güvenlik kavramının kendi sınırları içinde değil, sınırımızın 30 kilometre aşağıdan tanımlandığı yeni bir güvenlik stratejisinin parçasıdır. Bizi terör koridoruyla bir kıskaca almak isteyen akla karşı bizim de o bölgelerde güvenliği sağlamak ve bu operasyonu yapmak zorundaydık” ifadelerini kullandı.

Konferansın sonunda Başkan Ömer Faruk Okka, Maarif Vakfı Başkanı ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Akgün’e hediye takdim etti.