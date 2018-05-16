Prof. Dr. Ali Erbaş'tan, Başkan Mevlüt Uysal'a nezaket ziyareti

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Uysal tarafından Saraçhane'deki binanın girişinde karşılanan Prof. Dr. Erbaş, şeref defterini imzaladı.

Deftere, "Bağrında pek çok medeniyetin zenginliklerini barındıran ve özellikle Osmanlı Devleti'nin payitahtı olarak büyük bir önemi haiz İstanbul şehrimizin, Büyükşehir Belediyesi'nin başında milletimize hizmet etmek Rabbi'mizin büyük bir lütfudur. 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' bilinciyle gayret eden muhterem başkanımıza başarı dileklerimle hayırlı çalışmalar yapmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini yazan Erbaş, Başkan Uysal ile bir süre görüştü.

Başkanların karşılıklı olarak birbirlerine hediye takdiminde bulunduğu ve yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, belediyeden ayrıldı.

