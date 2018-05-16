HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Prof. Dr. Ali Erbaş'tan, Başkan Mevlüt Uysal'a nezaket ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 16:52 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Uysal tarafından Saraçhane'deki binanın girişinde karşılanan Prof. Dr. Erbaş, şeref defterini imzaladı.

Deftere, "Bağrında pek çok medeniyetin zenginliklerini barındıran ve özellikle Osmanlı Devleti'nin payitahtı olarak büyük bir önemi haiz İstanbul şehrimizin, Büyükşehir Belediyesi'nin başında milletimize hizmet etmek Rabbi'mizin büyük bir lütfudur. 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' bilinciyle gayret eden muhterem başkanımıza başarı dileklerimle hayırlı çalışmalar yapmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini yazan Erbaş, Başkan Uysal ile bir süre görüştü.

Başkanların karşılıklı olarak birbirlerine hediye takdiminde bulunduğu ve yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, belediyeden ayrıldı.

PARTNERÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyorÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyor
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedir? 19 Mayıs 1919'da ne oldu?19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedir? 19 Mayıs 1919'da ne oldu?
Denizli iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)Denizli iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ali erbaş Hediyeleşme İBB Mevlüt Uysal nezaket Saraçhane ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Selçuk Yöntem isyan etti! 'Yuh be'

Selçuk Yöntem isyan etti! 'Yuh be'

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

CHP'de sıcak gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu yerini Kani Beko'ya veriyor

CHP'de sıcak gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu yerini Kani Beko'ya veriyor

İsrail'den flaş Türkiye hamlesi!

İsrail'den flaş Türkiye hamlesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erzurum iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Erzurum iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Erzincan iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Erzincan iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Elazığ iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Elazığ iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Kerkük'teki seçim merkezi sonuçlara isyan edenler tarafından kuşatma altına alındı

Kerkük'teki seçim merkezi sonuçlara isyan edenler tarafından kuşatma altına alındı

Edirne iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Edirne iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Düzce iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Düzce iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.