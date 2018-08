Prof. Dr. Alp: İstanbul'daki binaların yüzde 90'ı depreme dayanıksız

Özgür Deniz KAYA-İbrahim MAŞE - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) - 17 Ağustos 1999 depreminin 19'uncu yıl dönümü yaklaşırken, Mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, megakentte bulunan binalar hakkında önemli açıklamalar yaptı. Prof. Dr. Alp, "İstanbul'daki binaların yüzde 10'u güvenlidir. Yüzde 90'ı depreme dayanıksız" diyerek, yaklaşan tehlikeye işaret etti. İstanbul'da 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 19 yıl geçti. Büyük depremde, resmî raporlara göre 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti. Depremin yıl dönümü yaklaşırken, gözler yeniden uzmanlara çevrildi. Mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, İstanbul'da her an deprem tehlikesi olduğunu belirterek, inşa edilecek yapıların güvenilirliğine dikkat çekti. Prof. Dr. Alp, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, megakentte bulunan 1 milyon 528 bin 782 yapının sorunlarına ve çözüm önerilerine değindi.

"İMAR AFFI ÇOK GENİŞ TUTULDU"

İmar barışına karşı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Alp, "Kaçak yapılaşma affedilecekse, niye imar planı yapıyoruz? Yapmayalım. İmar affı, planlamanın tersidir. Fakat mağdurlar da var. Müteahhit dolandırmış, alınmış daire. Tapu, ruhsat, iskan alınamıyor. Ana fikir güzel ama çok geniş tutuldu. Arkeolojik, doğal ve kentsel sit alanları imar barışının dışında tutulmalıydı" dedi.

İŞTE İSTANBUL'UN 4 BÜYÜK SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İstanbul'un 4 büyük sorunu olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, bunları şöyle sıraladı:

"Birinci sorun, deprem. İstanbul her an büyük bir depremle yerle bir olacağı maalesef uzmanlarca teyit ediliyor. İstanbul'u bu depreme hazırlamamız lazım. Fakat aradan geçen 20 yıldır 1,5 milyona yaklaşan yapısını yenilemek mümkün olamadı. Bu şehrin ve insanların depreme hazırlanması lazım. İstanbul'un ikinci sorunu, ulaşım. İBB'nin ve hükümetin büyük yatırımlarına rağmen ulaşım her geçen gün daha kötü oluyor. Ulaşım sıkıntısının bir başka riski de depremde ulaşılamamazlık. Can kayıplarını iki ile çarpıyor. Depremde yollar kapanıyor, cep telefonlar susuyor, iletişim kesiliyor. Biz 1 kilometre ötede ne olduğunu 2 gün bilemedik. Üçüncüsü olarak, İstanbul'un kuzeyi yapılaşmaya açılmamalı. Kuzey Ormanları yeşil kalmalı. Dördüncüsü, yeni büyük projeler mümkün mertebe getirilmemeli. İstanbul'un dışında; Bursa, İznik gibi yerlerde başka çekim noktaları yaratılmalı."

(FOTOĞRAF)