Prof. Dr. Ayhan Songar hatıralarıyla anıldı

Yarım asrı bulan fiili doktorluğunun yanı sıra tasavvuf, tıp, musiki, sibernetik ve fotoğraf alanında da uzman olan Prof. Dr. Ayhan Songar, Türk Edebiyatı Vakfı’nda düzenlenen bir programla yad edildi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Psikiyatri Ana Bilim Dalı’nı kuran ve aralıksız 34 yıl kürsü başkanlığını yapan, çağdaş psikiyatrinin de kurucusu olan Prof. Dr. Ayhan Songar (1926-1997), Türk Edebiyatı Vakfı (TEDEV) tarafından düzenlenen ‘Bir Gönül İnsanı: Prof. Dr. Ayhan Songar’ başlıklı panelde yad edildi.

Türk Edebiyatı Vakfı’nın İstanbul Sultanahmet’te bulunan binasında gerçekleşen anma programına Edebiyatçı-Yazar İbrahim Öztürkçü, Ayhan Songar’ın kızı Neslihan Songar Tezcan, öğrencileri Prof. Dr. Sefa Saygılı ve Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu ile kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

Oturum başkanlığını İbrahim Öztürkçü’nün yaptığı, ‘Bir Gönül İnsanı: Prof. Dr. Ayhan Songar’ başlıklı panelde konuşan merhum Ayhan Songar’ın kızı Neslihan Songar Tezcan, “Burada bugün büyük bir vefa örneği sergileyerek rahmetli babam Ayhan Songar’ı yad etmek üzere toplanan bütün dostlarına ve bu güzel toplantının hazırlanmasında emeği geçen herkese kendim, ailem ve babam adına çok teşekkür ederim” dedi.

Panelin ardından programa katılan dinleyiciler, Songar’la ilgili hatıralarını paylaştılar.