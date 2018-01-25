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Prof. Dr. Bilal Çoban: Menbiç kuşamasında şehit olan Balakgazi'nin intikamını alıp, dönün

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 17:45 | Son Güncelleme 18 dakika önce

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- HAZAR Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, Büyük Selçuklu Sultanı tarafından Müslüman Ordular Başkumandanı unvanı verilen Harput Hükümdarı Balakgazi'nin Menbiç kuşatması sırasında şehit olduğunu belirterek, "894 yıl önce şehit düşen Türk Orduları Komutanı Balakgazi'nin intikamını mutlaka alarak dönün" dedi.Merkezi Elazığ'da bulunan Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban, Harput'taki Balakgazi anıtı önünde basın toplantısı düzenledi, TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendirdi. Büyük Selçuklu Sultanı tarafından Harput Hükümdarı Balakgazi'ye Müslüman Ordular Başkumandanı unvanı verildiğini belirten Prof. Dr. Çoban, "Balakgazi, 1112 yılında Harput'tan Halep'e kadar uzanan bir devlet kurmuştu. Harput Hükümdarı Balakgazi, göğsüne isabet eden bir ok ile şehit olduğunda Menbiç kuşatmasındaydı. Ve o gün tarihler 1124 yılını göstermekteydi. Yüzyıllar boyunca bu memlekette aktörler ve zaman değişti. Ama araç ve amaç hiç değişmedi. Haçlıların o günki kara kaplı defteri, tarih boyunca maalesef hiç kapanmadı. Atamız Balakgazi'nin Menbiç'te şehit olmasına o gün sevinenler, maalesef bugün yine kudurmuş, güney sınırımızın hemen dibinde vatanımın mücavir alanlarında, bir terör devleti kurma girişimi başlanmıştır" dedi. Balakgazi'nin mutlaka intikamının alınması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Çoban, "894 yıl önce Menbiç'te şehit edilen Müslüman Ordular Başkomutanı Balakgazi heykelinin önünden sesleniyoruz. Türkiye'yi işgalci olmakla suçlayan güçlere karşı, mücadelesini kararlılıkla sürdüren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum; batı ucu Afrin'i, doğu ucu Kandil'i içine alacak hilal şeklinde güvenlik kuşağı sağlanmalıdır. Türkiye'nin geleceğine ışık tutan Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Dr. Devlet Bahçeli'ye sesleniyorum; istikametiniz nereye doğru sorulduğunda; 'Kızıl Elma'ya gidiyoruz' cevabını veren Mehmetçiğin şahsında, Genelkurmay Başkanımız Hulusi Akar'a sesleniyoruz; Gerekirse güneşe ateş taşıyın ve gerekirse buzdan ateş yakın ama atamız Balakgazi'nin mutlaka intikamını alarak dönün" diye konuştu.

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