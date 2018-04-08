Prof. Dr. Binyamin Birkan: “Otizm umut vaat eden bir yolculuğa dönüşebilir”

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Selçuklu Belediyesi, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) işbirliğinde gerçekleştirilen, ‘Otizm Farkındalık Günü’etkinlikleri kapsamındaki 2. konferansta otizmli çocukların özel eğitimi konusu masaya yatırıldı.
Toplumda farkındalığı artırmak, bu alanda çalışan öğretmenlerle iş birliğini artırmak, deneyim paylaşmak, bu deneyimleri uygulamaya dönüştürmek için çeşitlik etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade eden NEÜ Otizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yahya Çıkılı, bugünkü etkinlikte eğitimi ele almak istediklerini belirtti. Otizmli çocukların eğitiminde gerekli başarıyı yakalamak için sürekli ve sistematik bir eğitimin gerektiğini belirten Yahya Çıkılı, okullar ve aile işbirliğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.
Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi Müdürü Psikolog Fatma Güllüoğlu Birer, faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Psikolog Birer, “SOBE, Selçuklu Belediyesinin sosyal sorumluluk projesi olarak başlamıştır. Şu an işletilmesi bir vakıf tarafından yürütülmektedir. Farklı gruplarda 4 saatlik ve 6 saatlik eğitim hizmetimiz var. Spor, havuz ve binicilik gibi terapi faaliyetlerimiz de bir diğer hizmetimizdir” şeklinde konuştu.
“İyi bir özel eğitimle çok önemli ilerlemeler sağlayabiliriz”
Konferansta konuşan SOBE Vakfı Eğitim Direktörü Prof. Dr. Binyamin Birkan, “İyi bir özel eğitimle otizm umut vaat eden bir yolculuğa dönüşebilir. Bu bireylerin yaşam kalitesinde çok önemli ilerlemeler sağlayabiliriz. Bu bilimsel olarak kanıtlanmıştır” dedi.
Eğitimciler açısından otizmin beceri yetersizlikleri, davranış aşırılıkları ve motivasyon eksikliği sendromu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Birkan, “Biz de eğitim programlarımızı çocukların bu eksik becerilerini kazandırmaya, onların davranışlarını kontrol etmeye ve onları motive etmeye yönelik düzenliyoruz” şeklinde konuştu.
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