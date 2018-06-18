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Prof. Dr. Caşın: Menbiç planı 'barışı koruma harekatıdır'

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 17:24 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Menbiç'te ABD ile ortak devriye faaliyeti gerçekleştirmesini yorumlayan Prof.

Prof. Dr. Caşın: Menbiç planı 'barışı koruma harekatıdır'

İSTANBUL, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Menbiç'te ABD ile ortak devriye faaliyeti gerçekleştirmesini yorumlayan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, BM'nin Menbiç'te yapması gerekeni Türkiye ve ABD yaptığını söyleyerek, "Menbiç planı 'barışı koruma harekatıdır'" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 4 Haziran’da Suriye’nin Menbiç kentinin kontrolünün terör örgütü YPG’den alınmasına ilişkin yol haritası üzerinde uzlaşmaya varmıştı. Menbiç Uygulama Planı’ kapsamında Türk askeri bugün Menbiç’e girdi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İstinye Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, gelinen noktanın ABD ile Türkiye'nin diplomatik başarısı olduğunu söyledi.

BARIŞI KORUMA HAREKATI

BM'nin yapması gereken görevin,Türkiye ve ABD tarafından ortaya konulduğunu belirten Prof. Dr. Caşın, "Bu barışı koruma harekatıdır. Normalde çatışma olan bölgelerde çatışmalar bittikten sonra bu bölgelerin silahsızlandırılması aşamasında silahların toplanması, tahliye edilmesi, normalleşme süreci ve akabinde demokratik hayata geçişin ilk aşamasıdır" diye konuştu.

"TÜRKİYE KARARLILIĞINI ORTAYA KOYDU"

Sınırlarının hemen dibinde terör örgütü PYD/PKK/YPG'nin olması nedeniyle Türkiye'nin burada mağdur olduğunu ve beka sorununun ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Caşın, "Türkiye şikayetçi ve bu şikayet ABD'ye bildirildi. Ancak o zaman ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden söz vermesine rağmen sözünde durmamıştır. Gelinen noktada Türkiye kararlılığını ortaya koymak suretiyle burada gerekirse ABD ile çatışacağını ortaya koymuştur. Çünkü bu sorun Türkiye için beka sorunudur" ifadelerini kullandı.

"DİPLOMATİK BAŞARIYI ASKERİ BAŞARIYLA GÖTÜRMEK LAZIM"

Terör örgütü YPG/PKK'ya güvenmemek gerektiğini ve Türkiye'nin temkinli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Caşın, "PKK 'silahı bıraktım' dediğinde aslında bırakmamıştı ve askerlerimiz şehit oldu. YPG'nin de Menmiç'te aynı şeyi yapmayacağının garantisi yok. O bakımdan Türkiye temkinlidir. Bu operasyon başarıdır ancak diplomatik başarıyı askeri başarıyla götürmek lazım" dedi.

"ABD ASKERLERİNİN BÖLGEDEN ÇEKİLMESİ GEREKİYOR"

Asıl kritik sürecin bundan sonra başladığına dikkat çeken Prof. Dr. Caşın, "Bu bölgeden çekilecekler... peki Fırat'ın Doğusu ne olacak? Bu silahlar TSK'ya mı verilecek ABD ordusu mu toplayacak? Demokratik yapının muhafazası için oradan zorla göç ettirilen vatandaşlar buraya gelip normal hayatlarına dönecekler mi? Türkiye'ye potansiyel tehdit teşkil eder mi, etmez mi? ABD buradan ne zaman çekilecek? ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi lazım.Türkiye'nin istediği Suriyelilerin topraklarına geri dönüp normalleşmeleri ve bize tehdit olmayacak şekilde Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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