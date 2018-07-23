HABER

Prof. Dr. Cevat Geray yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 11:22 | Son Güncelleme

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eski dekanı Prof. Dr. Cevat Geray, 88 yaşında hayatını kaybetti

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eski dekanlarından Prof. Dr. Cevat Geray, 88 yaşında yaşımını yitirdi.

Bir süredir kalp rahatsızlığı bulunan Geray, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Kalp Merkezi'nde vefat etti.

Rahatsızlandığı döneme kadar haftanın belli günlerinde ders vermek için kaldığı huzurevinden üniversiteye giden Giray, öğrencilere yararlı olduğuna inandığı sürece derse girmeye devam edeceğini belirtmiş, kendisi gibi yaş almış insanlara, dünyayla ilişkilerini kesmemelerini tavsiye etmişti.

Geray, "Bazıları emeklilik dönemini, ölümü beklercesine geçiriyorlar. Bu yanlış gibi geliyor. Hepimizin geldiği, gideceği yer belli. Günlerini anlarında yaşasınlar." tavsiyesinde bulunmuştu.

- Özgeçmiş

İsmail Cevat Geray, 1930 yılında İstanbul'da doğdu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden (SBF) 1953'te mezun olduktan sonra, Bursa ve İstanbul'da maiyet memurluklarında çalıştı. Ocak 1956'da Gündoğmuş kaymakamlığına atandı ve Mart 1956'da İçişleri Bakanlığı hizmetinden ayrılarak SBF'de açılan Şehircilik Kürsüsü'nde asistanlık görevine başladı.

New York Üniversitesinde 1957-59 arasında şehircilik, yerel yönetimler, konut üzerine araştırmalarda bulunan Geray, 1960'ta "Şehir Planlamasının Başlıca Tatbik Vasıtaları" başlıklı doktora tezini sunarak "Siyasi İlimler Doktoru" unvanı kazandı. 1966 yılında, “Toplum Kalkınması Deneme Çalışmaları: Bünyan Örneği" başlıklı tezi ile doçent, 1973'te "Planlı Dönemde Köye Yönelik Çalışmalar" başlıklı tezi ile profesör oldu.

Geray, 1976'da SBF Basın ve Yayın Yüksekokulu Müdürü, 1977'de SBF Dekanı oldu. Eylül 1982'de dekanlıktan ayrılan Geray'ın 1983'te, 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası yoluyla görevine son verdirildi.

Danıştay kararıyla 1990'da SBF öğretim üyeliği görevine geri dönen Geray, 1996'da Mersin Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü'ne geçti ve buradan 1999’da emekliye ayrıldı.

Prof. Dr. Cevat Geray'ın makaleleri birçok İngilizce ve Türkçe dergiler ile gazetelerde yer aldı.

PARTNERUzay yolculuğuna adını kazıyan 18 kadınUzay yolculuğuna adını kazıyan 18 kadın
Engelliler Mehteran Takımı'ndan Çeşme'de özel konserEngelliler Mehteran Takımı'ndan Çeşme'de özel konser
Samsun'da sadece engellilere özel tesisSamsun'da sadece engellilere özel tesis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Üniversitesi (AÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi eski dekanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Kalp Merkezi Prof. Dr. Cevat Geray

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı

Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

Trump'tan Ruhani'ye çok sert yanıt: Çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın

Trump'tan Ruhani'ye çok sert yanıt: Çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın

Demet Akalın'dan 'Okan Kurt'a haciz' açıklaması

Demet Akalın'dan 'Okan Kurt'a haciz' açıklaması

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı

Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

Leyla cinayetinde yeni gelişme! Ağrı Baro Başkanı: Fail tek kişi değil

Leyla cinayetinde yeni gelişme! Ağrı Baro Başkanı: Fail tek kişi değil

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Safiye İnci'nin ifadesi ortaya çıktı! Özür videosundaki kendisi değilmiş

Safiye İnci'nin ifadesi ortaya çıktı! Özür videosundaki kendisi değilmiş

Bedelli askerlik teklifinde 28 gün şartı 21 gün olarak değiştirildi

Bedelli askerlik teklifinde 28 gün şartı 21 gün olarak değiştirildi

Belediye otobüsünde Erdoğan'a hakarete gözaltı!

Belediye otobüsünde Erdoğan'a hakarete gözaltı!

Yer: Beyoğlu! Kapkaççılar 2 kadına kabusu yaşattı

Yer: Beyoğlu! Kapkaççılar 2 kadına kabusu yaşattı

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi

Meteoroloji'den İstanbul için sıcaklık uyarısı! Saat verildi, 45-48 dereceyi bulacak

Meteoroloji'den İstanbul için sıcaklık uyarısı! Saat verildi, 45-48 dereceyi bulacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.