Prof. Dr. Cevat Geray yaşamını yitirdi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden (SBF) 1953'te mezun olduktan sonra, Bursa ve İstanbul'da maiyet memurluklarında çalıştı. Ocak 1956'da Gündoğmuş kaymakamlığına atandı ve Mart 1956'da İçişleri Bakanlığı hizmetinden ayrılarak SBF'de açılan Şehircilik Kürsüsü'nde asistanlık görevine başladı.

Geray, "Bazıları emeklilik dönemini, ölümü beklercesine geçiriyorlar. Bu yanlış gibi geliyor. Hepimizin geldiği, gideceği yer belli. Günlerini anlarında yaşasınlar." tavsiyesinde bulunmuştu.

Rahatsızlandığı döneme kadar haftanın belli günlerinde ders vermek için kaldığı huzurevinden üniversiteye giden Giray, öğrencilere yararlı olduğuna inandığı sürece derse girmeye devam edeceğini belirtmiş, kendisi gibi yaş almış insanlara, dünyayla ilişkilerini kesmemelerini tavsiye etmişti.

Bir süredir kalp rahatsızlığı bulunan Geray, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Kalp Merkezi'nde vefat etti.

New York Üniversitesinde 1957-59 arasında şehircilik, yerel yönetimler, konut üzerine araştırmalarda bulunan Geray, 1960'ta "Şehir Planlamasının Başlıca Tatbik Vasıtaları" başlıklı doktora tezini sunarak "Siyasi İlimler Doktoru" unvanı kazandı. 1966 yılında, “Toplum Kalkınması Deneme Çalışmaları: Bünyan Örneği" başlıklı tezi ile doçent, 1973'te "Planlı Dönemde Köye Yönelik Çalışmalar" başlıklı tezi ile profesör oldu.

Geray, 1976'da SBF Basın ve Yayın Yüksekokulu Müdürü, 1977'de SBF Dekanı oldu. Eylül 1982'de dekanlıktan ayrılan Geray'ın 1983'te, 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası yoluyla görevine son verdirildi.

Danıştay kararıyla 1990'da SBF öğretim üyeliği görevine geri dönen Geray, 1996'da Mersin Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü'ne geçti ve buradan 1999’da emekliye ayrıldı.

Prof. Dr. Cevat Geray'ın makaleleri birçok İngilizce ve Türkçe dergiler ile gazetelerde yer aldı.

