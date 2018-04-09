Prof. Dr. Çobanoğlu, Anaerkil dönemi anlattı

Türk Mitolojisini araştıran bilim adamlarından Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, “Türk Mitolojisinde Anaerkil Dönemi” anlatmak üzere Balıkesir’de düzenlenen konferansa konuk oldu. Prof. Dr. Çobanoğlu, Türk mitolojisinin araştırılmasına fazla önem verilmediğini söyledi.
Balıkesir’e davet üzerine gelen Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, Balıkesir Salih Tozan Toplantı ve Gösteri Merkezinde Türk mitolojisinin erken dönemi olan Anaerkil dönemini anlattı. Programda Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu’nun biyografisi okunarak, sahneye davet edildi. Türk mitolojisinin fazla araştırılmadığını belirterek konuşmaya başlayan Prof. Dr. Çobanoğlu, "Bu akşam Mitolojide Anaerkil dönemi yani kadınların etkin olduğu bir dönemi anlatacağım. Bu devri maalesef biz Türk bilim adamları ve aydınları pek fazla bilmiyoruz. Onun için son 15 yıldır fırsat buldukça araştırma yapmak için her yere gidiyorum. Mitolojiler milletlerin, kültürlerin mayasıdır kökenidir. Biz Türkler, Türk mitolojisini çok fazla pek bilmiyoruz. Bu da bir kültür eksiğimiz. Sanatımız, kültürümüz mitolojimize bina olmuyor. Buda ciddi eksikliklere neden oluyor. Bu nedenle Türk mitolojisini anlatmak için yollara düştük. Maalesef Türkiye’de Türk kültüründe Türk mitolojisine önem verilmiyor. Mitoloji milletlerin, bir toplumun geleneğine, göreneğine, örfüne, adetine ve töresine yön veren, mutlak doğru olduğuna inanılan temel kutsal metinlerdir. Mitoloji sözlüklerin ve dilin en önemli kaynaklarından biridir, kimliğini ortaya koymada ve onu saklamada mitolojinin son derece önem taşıdığını unutmayalım” dedi.
“Anaerkil dönemde kadınlar liderlik yapıyordu”
Prof Dr. Çobanoğlu, konferansta kadınların anaerkil dönemde çok etkin olduklarını belirterek, erken dönemlerde yapılan işlerin başında muhakkak olarak bir kadının bulunduğunu ve erkekleri yapılacak işlerde yönettiğini belirterek, “Anaerkil dönemde kadınlar ailede önemli bir yere sahiplerdi. Yapılan her işte erkeklerin başında bir kadın lider bulunurdu. Orta Asya ve Türki Cumhuriyetlerde yapılan Türk mitolojisi araştırmalarında bir kadın ismi olan Umay adına çeşitli yazıtlarda karşılaştıklarını ve kayın ağacının Türk mitolojisinde önemli bir yere sahiptir. Kayın’ın kutsal olduğunu ve kayın isminin 100’e yakın yerde kullanıldığını tespit ettim” şeklinde konuştu.
Türk mitolojisinin erken dönemi olan Anaerkil dönemini anlatan Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu’na Balıkesir Vali Yardımcısı İsmail Demirhan tarafından çeşitli hediyeler verildi.
Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu’nun konferansına Balıkesir Vali Yardımcısı İsmail Demirhan, Balıkesir Müftü V. Ramazan Topcan, Siyasi Parti İl ve ilçe Başkanları STK temsilcileri, yazarlar, şairler ve çok sayıda davetli katıldı.
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