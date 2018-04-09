Prof. Dr. Çobanoğlu, Anaerkil dönemi anlattı

Türk Mitolojisini araştıran bilim adamlarından Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, “Türk Mitolojisinde Anaerkil Dönemi” anlatmak üzere Balıkesir’de düzenlenen konferansa konuk oldu. Prof. Dr. Çobanoğlu, Türk mitolojisinin araştırılmasına fazla önem verilmediğini söyledi.

Balıkesir’e davet üzerine gelen Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, Balıkesir Salih Tozan Toplantı ve Gösteri Merkezinde Türk mitolojisinin erken dönemi olan Anaerkil dönemini anlattı. Programda Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu’nun biyografisi okunarak, sahneye davet edildi. Türk mitolojisinin fazla araştırılmadığını belirterek konuşmaya başlayan Prof. Dr. Çobanoğlu, "Bu akşam Mitolojide Anaerkil dönemi yani kadınların etkin olduğu bir dönemi anlatacağım. Bu devri maalesef biz Türk bilim adamları ve aydınları pek fazla bilmiyoruz. Onun için son 15 yıldır fırsat buldukça araştırma yapmak için her yere gidiyorum. Mitolojiler milletlerin, kültürlerin mayasıdır kökenidir. Biz Türkler, Türk mitolojisini çok fazla pek bilmiyoruz. Bu da bir kültür eksiğimiz. Sanatımız, kültürümüz mitolojimize bina olmuyor. Buda ciddi eksikliklere neden oluyor. Bu nedenle Türk mitolojisini anlatmak için yollara düştük. Maalesef Türkiye’de Türk kültüründe Türk mitolojisine önem verilmiyor. Mitoloji milletlerin, bir toplumun geleneğine, göreneğine, örfüne, adetine ve töresine yön veren, mutlak doğru olduğuna inanılan temel kutsal metinlerdir. Mitoloji sözlüklerin ve dilin en önemli kaynaklarından biridir, kimliğini ortaya koymada ve onu saklamada mitolojinin son derece önem taşıdığını unutmayalım” dedi.