İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen “Ailede İletişim” semineri Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu ve Polat Doğru’nun katılımıyla gerçekleşti. Seminerde konuşan Cüceloğlu, “Çocuğun içinde yetiştiği aile ortamı sağlıklı ise o toplumun geleceği güven içindedir” dedi.

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu ve Polat Doğru’nun konuşmacı olarak katıldığı “Ailede İletişim” konulu seminer ile devam etti. İzmit’te bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İzmit Belediye başkanı Nevzat Doğan ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleşti. Vatandaşların salona sığmadığı etkinlik, Başkan Doğan’ın açılış konuşması ile başladı. Konuşmasında sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmet verdiklerini söyleyen Doğan, kültür sanat etkinlikleri ile vatandaşların kültürlerine değer katmak istediklerini ifade etti.

İletişim kavramının aile yapısı için çok önemli olduğunu belirten Başkan Doğan, “Aile, anne, baba ve çocukla çalışmış bir hekim olarak aile içi gelişimin önemini yakinen bilen bir kardeşinizim. Aynı zamanda bir aile babası, aile bireyi olarak böyle bir iletişimle ilgili konularda yakın temaslarımız yakın ilişkilerimiz olmuştur. Bu kavram içerisinde nasıl hatalar, nasıl yanlışlar, nasıl kazalar hepimiz kendi tecrübelerimiz, kendi yaşamlarımızla iyi biliyoruz. Biz çok iyi biliyoruz ki Türk Milleti’nin aile yapısı içerisinde de iletişim çok önemli bir olgudur. Hep farklı kelimerle ifade edilmiştir. Geçimli olmak, bir birini anlamak, uyumlu olmak gii bir çok kelime ile ifade edilmiştir. Sevgili hocamızda bunun üstadı olarak bugün burada bunu sunacak” dedi.

İzmit Belediyesi olarak çağdaş yaşamı destekler çalışmalar yapmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Nevzat Doğan, “İzmit Belediye Başkanı olarak, toplumun her kesimine yaşaamlarına katkı sağlamayı görev biliyorum. Sosyal belediyecilik anlayışı ile alt yapı üst yapı gibi temel çalışmaların dışında artık, çağdaş belediyecilik olarak bir çocuğumuza nasıl dokunabiliriz, o yetişirken ona nasıl faydalı olabilirizi düşünüyoruz. İşte, Çocuk Hakları Okulu, Çocuk Hakları Masası kuruyoruz. Onlara yönelik bir çok spor ve sinema hizmeti sunuyoruz. Anneleri için ne yapabiliriz düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Daha sonra konuşmayı devralan Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, aile ortamındaki iletişimin toplumu şekillendireceğini belirterek, “Buradan tüm alkışlarınızı Türkiye’deki öğretmenlere, annelere, babalara ve çocuklara yayıyorum. Benim için öğrenciler çok önemlidir. Bu güne kadar yaptığım çalışmaların sonucunda bir toplumun geleceği için aileyi çok önemsiyoruım. Bir çocuğun gelişimi için aile ortamındaki iletişim çok önemlidir. Çocuğun içinde yetiştiği aile ortamı sağlıklı ise o toplumun geleceği güven içindendir. Bununla ilgili yüzlerce binlerce araştırmayı kaynak olarak gösterebilirim. İkinci önemsediğim ortam ise sınıf ortamıdır. Çocuğun sınıf içinde o öğretmen ile bir araya geldiği sınıf ortamı çok önemlidir. Onu da sağlıklı olması çok önemlidir” şeklinde konuştu.

Cüceloğlu’ndan sonra konuşan Polat Doğru, çocukların eğitilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında katılımcılara bilgiler aktardı. Polat’ın konuşmasının ardından katılımcıların soruları cevaplandırıldı. Etkinlik, katılımcıların kitaplarının imzalanması ve tolu fotoğraf çekimi ile son buldu.