Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Türkiye’nin mevcut durumunu değerlendirdiği ’Düşünce Ekseni’nde, Osmanlı’nın kurulduğu dönemdeki güçlü günlerini yaşadığımızı ifade etti.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’Düşünce Ekseni’ programında Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Türkiye’nin geçmişi ve geleceği üzerine değerlendirmelerde bulundu. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen söyleşide Sofuoğlu, bir liderin ülkenin geleceğinde ve kalkınmasında oynadığı rolden bahsetti.

"Güçlü toplum için güçlü lider şart"

Türkiye’nin mevcut durumu hakkında fikirlerini belirten Sofuoğlu, Osmanlı’nın güçlendiği günleri yaşadığımızı ifade ederek şunları söyledi:

"Şu an Osmanlı’nın kuruluş zamanı gibi düşünün. Elbette yeniden bir Osmanlı kurulmuyor, padişahlık kurulmuyor. Benim güçlenmeden kastım ülkemizin giderek büyümesi. Kastettiğim büyümenin içinde toprak kazanma yok ama biz deniz aşırı bölgelere üsler kuruyoruz yanı başımızda bulunan terörü ezmek adına operasyonlarla o bölgelere müdahale ediyoruz. Artık birilerinin bize zarar vermesini beklemeden, zarar verecek taraflara müdahale ediyoruz. Büyümek için önce güçlü, kararlı bir lider gerekli. Futbol takımlarında başarılı teknik direktör neyse bir ülke için de lider odur. Sayın Cumhurbaşkanı lider fonksiyonunu yerine getiriyor. Liderler, kullanılmayan kaynakları harekete geçirirler. Seyit Onbaşı o mermiyi kaldırdığında aynı boyda, aynı cüssedeydi, savaştan sonra (bir daha kaldır dediler) ama kaldıramadı. O mermiyi kaldırmasını sağlayan yüreğiydi. Liderler, kullanılmayan kaynakları işte böyle harekete geçirirler. Toplum lidere odaklanır ve peşinden yürür. Eğer lider doğru kişi değilse ülkenin hiçbir yanı onun peşinden koşmaz. Toplumda var olan o enerji harekete geçmez. Devlet ne kadar zayıf olursa olsun, ne kadar güçlü olursa olsun, lider onu harekete geçirir ya da durdurur. Toplum lidere göre şekillenir. Lider taviz vermez."