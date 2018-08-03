Prof. Dr. Erdöl'den aday öğrencilere çağrı

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, aday öğrencileri Türkiye'nin sağlık temalı ilk devlet üniversitesi olan SBÜ'yü tercih ederek, iş kaygısından uzak, kaliteli bir eğitim hayatına davet etti.
Erdöl, yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sona erdiğini ve öğrencileri doğru tercihleri yapmak için zorlu bir sürecin beklediğini belirtti.
Gençlerin mezun olunca işsiz kalmamaları için istihdam verilerini göz önünde bulundurarak tercih yapmaları gerektiğini anımsatan Erdöl, Türkiye'de yüksekokul veya fakülte mezunlarının işsizlik oranlarının yüksek olmasının doğru tercihle ilişkili olduğunu kaydetti.
Erdöl, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs 2017 dönemi iş gücü istatistiklerinden derlenen verilere göre, 1 milyon 134 bin üniversiteli gencin işsiz olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Üniversiteli gençlerimizin işsiz kalmalarında doğru tercihin çok önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimiz tercihlerini yaparken üniversite okumayı yalnızca diploma almak olarak düşünmemeliler. Çünkü mezun olduktan sonra onları bekleyen bambaşka bir dünya var. Öğrencilerimizin mezun olunca işsiz kalmamaları için istihdam verilerini mutlaka dikkate almaları gerekiyor. Ben özellikle sağlık alanlarını tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü veriler sağlıkla ilgili alanlardan mezun olanların işsizlik oranının yüzde 2,4 düzeyinde olduğunu söylüyor. Yani bizim sektörde işsiz kalan yok gibi bir şey. Sağlık sektörü hem Türkiye hem de globalde hızlı büyüyen sektörlerden. Bu alanda yapılan yatırımlar sürekli artıyor, gelişen teknolojinin etkisi, nüfusun yaşlanması yeni branşları ortaya çıkartıyor. Bu durum sağlık alanında yeni personel ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Adaylarımızı Türkiye'nin sağlık temalı ilk devlet üniversitesi olan SBÜ'yü tercih ederek iş kaygısından uzak, kaliteli bir eğitim hayatına davet ediyorum. Tüm samimiyetimle bizi tercih eden işsiz kalmaz diyebilirim."
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