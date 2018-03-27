Prof. Dr. Faruk Şen, Türkiye-AB Zirvesini değerlendirdi

Varna’da düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi tamamlandı. TAVAK Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, Zirve’de tüm isteklerini dile getirilmediğini belirterek, "Fasılların tekrar açılması, açılan fasılların kapatılması, AB’den yeni ekonomik yardımların gelmesi gibi konular hiç gündeme gelmedi" dedi.
Bulgaristan’ın Varna kentinde düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi tamamlandı. Zirvede; vizenin kaldırılması, Gümrük Birliğinin iyileştirilmesi ve Avrupa Birliğinin 2016 ve 2017 yılı için öngördüğü söz verdiği 6 milyar euronun tam olarak ödenmesi konuşuldu. Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen konu ile ilgili değerlendirmede bulundu.
Top artık AB ülkelerinde
Varna Zirvesinde Türkiye tüm isteklerini dile getirmediğini belirten Şen, "Fasılların tekrar açılması, açılan fasılların kapatılması, AB’den yeni ekonomik yardımların gelmesi gibi konular hiç gündeme gelmedi. AB yetkililerinin Türkiye’ye tek övdükleri konu 4 milyona yakın Suriyeli mülteciye ülkemizde bakmamız ve bu konuda kendi ülkelerinin rahatlamasından kaynaklandı. AB, Varna Zirvesinde Gümrük Birliğinin iyileştirilmesi çalışmalarına başlama ve Vizenin kaldırılması konusunda atılacak adımları dile getirmedi. Vuslat Haziran ayının ortasında Bulgaristan’da yapılacak ikinci zirveye kaldı. En önemli konulardan biri Almanya’nın hükümet programına getirdiği yeni fasılların açılmaması ve açılan fasılların kapatılmaması konusundaki adımda bir gelişme yok. AB 2023’e kadar Balkanlarda 6 ülkeyi tam üye olarak kabul ederken, 2005’de tam üyelik görüşmelerine Hırvatistan ile birlikte başlayan Türkiye konusunda hiçbir perspektif ortaya koymadı" dedi.
"Juncker’in önerdiği gibi ben tam üyelik görüşmelerinin garantörüyüm demek yetmiyor"
"AB, eğer demokrasi ve insan hakları konularına ağırlık veriyorlarsa Türkiye ile görüşmeleri hızlandırır ve tam üye yapar ve bunların tam üye ülke olarak Türkiye tarafından uygulanmasını isteyebilir" değerlendirmesinde bulunan Prof. Dr. Şen, "Devamlı Türkiye’yi dövmek ve Türkiye’ye karşı Juncker’in önerdiği gibi ben tam üyelik görüşmelerinin garantörüyüm demek yetmiyor. Juncker’in de süresi bitiyor ve yeni AB Konsey Başkanı da seçilecek. Bu açıdan AB’den özellikle yeni fasılların açılması, Gümrük Birliğinin ivedi yenilenmesi ve vizenin kaldırılması konusunda adımlar beklemek gerek. Ayrıca AB 6 milyar euroluk öngördüğü paranın Suriye mültecilerin yardımı konusunda 2019 yılı içinde yeni bir 3 milyar euroluk fon öngörmesi şart" ifadelerini kullandı.
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