Prof. Dr. Fuat Sezgin kabri başında anıldı

İSTANBUL (AA) - İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in çalışmalarına olan bağlılığının bambaşka olduğunu belirterek, "Bizler de bu örnekleri bilen insanlar olarak bu dünyadan göçmeden neyi severek hayatımızı yaşadığımıza daha dikkat ederiz. Sevmeye layık şeyleri severiz." dedi.

Dünyanın önde gelen tarihçilerinden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin, ölümünün 40. gününde İBTAV tarafından düzenlenen anma töreninde Gülhane Parkı'ndaki mezarı başında anıldı.

Daha sonra Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Kütüphanesi'nde düzenlenen panelde konuşan Erdoğan, 7'sinde, 40'ında anmanın, hatırlamanın, mezar başına gitmenin geleneklerden olduğunu anlatarak, "Mezarının, kütüphanenin ve müzenin yanı başında olması sevenlerinin, özellikle öğrencilerinin hocamızı ihmal etmemesi için çok güzel oldu." dedi.

Öğrencilerden, Sezgin'i her vefat yıl dönümünde dualarla anmalarını isteyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gerçekten züht ile yaşamış, hayatını Müslümanların bilim tarihine yaptığı katkıları bütün literatüre yeniden hatırlatmakla geçirmiş çok büyük bir bilim insanıydı. Çok geç tanıdık ama son zamanlarında hocamız ve eşi Ursula Hanım ile çok yakın zamanlar geçirdik. 'İnsan bir şeyi sevmeden bu dünyadan göçmez' denir. İşte bazısı malı, mevkiyi, makamı sever, bazısı parayı, şanı, şöhreti sever, bazısı Rab'bini sever. Bazısı eşini sever. Hocamız da eşini çok severdi ama Hocamızın ilmine, eserine, çalışmalarına olan bağlılığı, aşkı bambaşkaydı. Bizler de bu örnekleri bilen insanlar olarak bu dünyadan göçmeden neyi severek hayatımızı yaşadığımıza daha dikkat ederiz. Sevmeye layık şeyleri severiz. Hocamızın eserlerinin Türkçe'ye çevrilmesinde kütüphanesinin ihya edilmesinde müzesinin genç nesillere ulaştırılmasında emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. 2019 Fuat Sezgin yılını da hakkıyla idrak etmeyi diliyorum."