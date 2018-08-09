Prof. Dr. Fuat Sezgin kabri başında anıldı

İSTANBUL (AA) - İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in çalışmalarına olan bağlılığının bambaşka olduğunu belirterek, "Bizler de bu örnekleri bilen insanlar olarak bu dünyadan göçmeden neyi severek hayatımızı yaşadığımıza daha dikkat ederiz. Sevmeye layık şeyleri severiz." dedi.
Dünyanın önde gelen tarihçilerinden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin, ölümünün 40. gününde İBTAV tarafından düzenlenen anma töreninde Gülhane Parkı'ndaki mezarı başında anıldı.
Daha sonra Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Kütüphanesi'nde düzenlenen panelde konuşan Erdoğan, 7'sinde, 40'ında anmanın, hatırlamanın, mezar başına gitmenin geleneklerden olduğunu anlatarak, "Mezarının, kütüphanenin ve müzenin yanı başında olması sevenlerinin, özellikle öğrencilerinin hocamızı ihmal etmemesi için çok güzel oldu." dedi.
Öğrencilerden, Sezgin'i her vefat yıl dönümünde dualarla anmalarını isteyen Erdoğan, şöyle devam etti:
"Gerçekten züht ile yaşamış, hayatını Müslümanların bilim tarihine yaptığı katkıları bütün literatüre yeniden hatırlatmakla geçirmiş çok büyük bir bilim insanıydı. Çok geç tanıdık ama son zamanlarında hocamız ve eşi Ursula Hanım ile çok yakın zamanlar geçirdik. 'İnsan bir şeyi sevmeden bu dünyadan göçmez' denir. İşte bazısı malı, mevkiyi, makamı sever, bazısı parayı, şanı, şöhreti sever, bazısı Rab'bini sever. Bazısı eşini sever. Hocamız da eşini çok severdi ama Hocamızın ilmine, eserine, çalışmalarına olan bağlılığı, aşkı bambaşkaydı. Bizler de bu örnekleri bilen insanlar olarak bu dünyadan göçmeden neyi severek hayatımızı yaşadığımıza daha dikkat ederiz. Sevmeye layık şeyleri severiz. Hocamızın eserlerinin Türkçe'ye çevrilmesinde kütüphanesinin ihya edilmesinde müzesinin genç nesillere ulaştırılmasında emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. 2019 Fuat Sezgin yılını da hakkıyla idrak etmeyi diliyorum."
Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ömer Arısoy da Sezgin'in vefatının yarattığı boşluğun alemin ölümü gibi bir boşluk meydana getirdiğini dile getirerek, "Hüznümüz ise ahir ömründe Türkiye'ye geldikten sonra memlekette irşad faaliyetini başlayacakken göçmüş olmasıdır." dedi.
Merhumun, tüm Türkiye'yi dolaşmaya ve üniversitelerde ders vermeye niyetli olduğunu ifade eden Arısoy, "Hüznümüz tam bunun başlangıcında göçmüş olmasıdır. Tesellimiz, böyle değerlerin öldükten sonra kıymeti bilinirken, Fuat Sezgin Hocamız sağlığında en üst düzeyde itibar görmüştür. Türkiye'de bir bilim tarihi eğitiminin başladığını, öğrencilerinin yetiştiğini ve eserlerinin tercüme edildiğini gördü. Bu bizim teselli kaynağımız." diye konuştu.
- "Emekle çok güzel eserler vücuda getirdi"
İstanbul Valisi Vasip Şahin ise Prof. Dr. Fuat Sezgin'in son zamanlarında tanışma fırsatı bulduğunu vurgulayarak, "Hoca, çok uzun bir ömür geçerdi, büyük bir disiplin ve emekle çok güzel eserler vücuda getirdi. Bu eserlerin Türkiye ile tanıştırılması ve ilim erbabının hizmetine açılması buradaki heyetin gayretleriyle oldu. Nice genç kardeşlerimiz de bu emeğin karışlığında çalışıp, bir şeyler yapacaktır. Bu nesil, açılan bu yoldan devam edecek ve İslam bilimine katkı sunacak." diye konuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da Prof. Dr. Fuat Sezgin'in değerinin ölmeden anlaşıldığını ve kendisinin de bu duyguyu yaşadığını ifade ederek, "Bizlere düşen hocamızın örnek çalışmasını yeni nesillere aktarmaktır. Çalışmalarından istifade edip onun mücadelesini aktarmaktır. İnşallah, yeni nesil hocamızı örnek alır." değerlendirmesini yaptı.
İBTAV Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya ise Prof. Dr. Fuat Sezgin'in mezarının kütüphane ve müzesinin hemen yanında yapılması konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği desteği asla unutmayacağını belirterek, "Bundan dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Hocamız layık olduğu yerde ailesi ve kendisinin istediği yere defnedildi.Bir teşekkür de Sayın Bilal Erdoğan'a iletmek istiyorum. Vakfın bu günlere gelmesinde çok büyük emeği vardır." dedi.
Anma törenine, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, Sebahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, öğrencileri ve çok sayıda davetli katıldı.
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