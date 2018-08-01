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Prof. Dr. Fuat Sezgin Kahire'de anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 19:44 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Fuat Sezgin Kahire'de anıldı

KAHİRE (AA) – Türkiye'nin yetiştirdiği büyük İslam bilim tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin, Mısır'ın başkenti Kahire'de Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen programla anıldı.

Kahire Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Emin Boyraz, programın açılışında yaptığı konuşmada, İslam dünyasının Gazali, İbn Haldun, İbn Rüşd ve Farabi gibi büyük bilim adamları yetiştirdiğini, 30 Haziran'da vefat eden Fuat Sezgin'in de farklı konularda çok sayıda eser vermiş büyük bir âlim olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Fuat Sezgin Yılı" ilan ettiğini hatırlatan Boyraz, Arap ve İslam dünyasının önemli merkezlerinden Kahire'de Sezgin'i anmak istediklerini dile getirdi.

Boyraz, şunları ifade etti:

"Gelişen teknolojinin hayatımızı kolaylaştırdığı ve bize zaman kazandırdığını düşündüğümüz bir dönemde, vaktimizin çoğunu internet ve sosyal medyada geçirirken, günde 17 saat okuyup yazan, çok sayıda yabancı dil öğrenen ve onlarca eser ortaya koyan Fuat Sezgin'den öğreneceğimiz çok şey var."

Programda El-Ezher Üniversitesi Diller ve Çeviri Fakültesi Türkçe Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Hamada İsmail Şaban ve Kahire Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Okutmanı Aybike Aladağ, Fuat Sezgin ve eserlerini anlattı.

Programa Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kahire Koordinatörü Prof. Dr. Faruk Bozgöz, Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Yakup Civelek, Türk-Mısır İşadamları Derneği Başkanı Atilla Ataseven, enstitü kursiyerleri ve diğer misafirler katıldı.

Ömrünü İslam bilimler tarihine adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin, 30 Haziran'da İstanbul'da hayatını kaybetmişti. Sezgin, 94 yaşındaydı.

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İslam bilim tarihçisi Kahire Yunus Emre Enstitüsü Prof. Dr. Fuat Sezgin

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