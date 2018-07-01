Prof. Dr. Fuat Sezgin, son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Dünyanın önde gelen tarihçilerinden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in cenazesi, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Gülhane parkında toprağa verildi.

Fuat Sezgin'in naaşı, Gülhane Parkı içerisindeki İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nin önünde ayrılan kısma defnedildi.

İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) mütevelli heyeti üyesi Bilal Erdoğan, Sezgin'in kabrine toprak attı.

Defin sonrasında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi ve halka yemek ve tatlı ikram edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da defin sonrasında merhumun ruhu için Kur'an-ı Kerim okudu.

Defin törenine, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman, milletvekilleri, belediye başkanları ile çok sayıda akademisyen ve yazar da katıldı.