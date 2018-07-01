Prof. Dr. Fuat Sezgin, son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Yazar Prof. Dr. İskender Pala, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in dünya bilim çevrelerince adı saygıyla anılan bir hoca olduğunu belirterek, "Eserleri gençlerimize ve bilim dünyamıza örnek olacaktır." dedi.
Pala, cenaze törenine katıldığı, dünyanın önde gelen tarihçilerinden İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Sezgin'e ilişkin görüşlerini paylaştı.
Türkiye için yeri doldurulamayacak insanların peş peşe gitmeye başladığını dile getiren Pala, "Yakın dönemlerde Türkiye'nin bilim, kültür, sanat ve teknoloji alanında ilerlemesine rehberlik edecek, gençlerin örnek alması gereken isimlerden biri daha, Fuat Sezgin hoca Rahmana kavuştu." diye konuştu.
Fuat Sezgin'in dünya bilim çevrelerince adı saygıyla anılan bir hoca olduğunu dile getiren Pala, şunları söyledi:
"Eserleri gençlerimize ve bilim dünyamıza örnek olacaktır. İslam medeniyeti içerisindeki bilimsel gelişmeleri, keşifleri, icatları ortaya çıkarmadaki tarzı bilim adamlarına örnek olacak bir tarzdır. Dünyanın her ülkesinde kabul görmüş ve İslam dünyasının sahip olduğu, Batı bilimi tarafından göz ardı edilen ve silinmek istenen bütün unsurları ortaya çıkarmış bir insandır. Fuat Sezgin hoca olmasaydı Doğu bilimi ya da İslam biliminden çok daha az bahsediyor olacaktık."
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- "Millet ve ümmet olarak kendisine medyun-u şükranız"
Eski Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da "Yakın tarihte alimin ölümü alemin ölümüdür sözüne bu kadar yakışan bir başka alim herhalde pek azdır. Hocaya Allah'tan rahmet diliyorum. Millet ve ümmet olarak kendisine medyun-u şükranız." ifadesini kullandı.
Fuat Sezgin ile Gülhane'deki İslam, Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi projesi vesilesiyle tanıştığını anlatan Avcı, "Çocuklarımız, gençlerimiz, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, bilim adamlarımız, hocanın kazandırdıklarının kıymetini bileceklerdir. Ailesine sabırlar diliyorum, milletimizin başı sağ olsun." dedi.
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- "Avrupa emperyalizmine karşı bir kaleydi"
İslam tarihçisi, fikir adamı ve yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma ise Fuat Sezgin'in hocası olduğunu, kendisinden çok istifade ettiğini belirterek, "Rahmetli hoca, Avrupa emperyalizmine karşı özellikle ilmi açıdan bir kaleydi. Bu kale bugün yıkıldı ama elhamdülillah eserleri duruyor. Avrupa emperyalizmine, misyonerliğine, oryantalizmine 'Biz Müslümanlar olarak varız' dedi." şeklinde konuştu.
Sezgin'in coğrafya, fizik, kimya gibi pek çok alandaki İslami ilimleri ortaya çıkardığını anımsatan Sırma, "Büyük bir hizmet yaptı, Allah rahmet eylesin. Kolay kolay öyle bir adam gelmez." dedi.
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ise, büyük bir ilim adamının kaybedildiğini dile getirerek, şunları söyledi:
"Hepimizin eserlerinden istifade ettiği, kitaplarından iktibaslar yaptığımız, dünya çapında bir ilim adamını kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanı cennet olsun. Eserleri ondan sonra ebediyen yaşayacak, bütün dünya onun eserlerinden istifade edecektir."
- Prof. Dr. İskender Pala: - "Eserleri gençlerimize ve bilim dünyamıza örnek olacaktır. İslam medeniyeti içerisindeki bilimsel gelişmeleri, keşifleri, icatları ortaya çıkarmadaki tarzı bilim adamlarına örnek olacak bir tarzdır" - Prof. Dr. İhsan Süreyya
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