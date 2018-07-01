Prof. Dr. Fuat Sezgin, son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Yazar Prof. Dr. İskender Pala, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in dünya bilim çevrelerince adı saygıyla anılan bir hoca olduğunu belirterek, "Eserleri gençlerimize ve bilim dünyamıza örnek olacaktır." dedi.

Pala, cenaze törenine katıldığı, dünyanın önde gelen tarihçilerinden İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Sezgin'e ilişkin görüşlerini paylaştı.

Türkiye için yeri doldurulamayacak insanların peş peşe gitmeye başladığını dile getiren Pala, "Yakın dönemlerde Türkiye'nin bilim, kültür, sanat ve teknoloji alanında ilerlemesine rehberlik edecek, gençlerin örnek alması gereken isimlerden biri daha, Fuat Sezgin hoca Rahmana kavuştu." diye konuştu.

Fuat Sezgin'in dünya bilim çevrelerince adı saygıyla anılan bir hoca olduğunu dile getiren Pala, şunları söyledi:

"Eserleri gençlerimize ve bilim dünyamıza örnek olacaktır. İslam medeniyeti içerisindeki bilimsel gelişmeleri, keşifleri, icatları ortaya çıkarmadaki tarzı bilim adamlarına örnek olacak bir tarzdır. Dünyanın her ülkesinde kabul görmüş ve İslam dünyasının sahip olduğu, Batı bilimi tarafından göz ardı edilen ve silinmek istenen bütün unsurları ortaya çıkarmış bir insandır. Fuat Sezgin hoca olmasaydı Doğu bilimi ya da İslam biliminden çok daha az bahsediyor olacaktık."