Prof. Dr. Fuat Sezgin'in vefatı

Başbakan Binali Yıldırım, bugün vefat eden Prof. Dr. Fuat Sezgin'in, hayat öyküsü, muazzam bilgi birikimi, eşsiz eserleri ve İslam bilim tarihi alanında yaptığı çalışmalarla bütün gençlere örnek bir kişi olduğunu belirtti.

Yıldırım, İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Sezgin için yayımladığı taziye mesajında, dünyanın en saygın ilim otoritelerinden Sezgin'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini ifade etti.

Prof. Dr. Sezgin'in, Türkiye'nin demokrasi, hukuk ve düşünce özgürlüğüne hasret olduğu yıllarda kıymeti takdir edilmediği için uzun yıllar Avrupa'da bilimsel araştırmalarını sürdürdüğünü ve dünya ölçeğinde bir saygınlığa yükseldiğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin zor şartlarında Bitlis'ten başlayıp ilmin zirvesine uzanan hayat öyküsü, muazzam bilgi birikimi, eşsiz eserleri ve İslam bilim tarihi alanında yaptığı çalışmalarla bütün gençlerimiz için örnek bir şahsiyet olmuştur. Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hatırasını, eserlerini ve ilmini saygıyla yad ediyorum.

Büyük alim Sezgin'e Allah'tan rahmet, sevenlerine, ailesine ve ilim dünyamıza başsağlığı diliyorum."

