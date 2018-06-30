HABER

Prof. Dr. Fuat Sezgin'in vefatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 13:40 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım: - "Türkiye'nin zor şartlarında Bitlis'ten başlayıp ilmin zirvesine uzanan hayat öyküsü, muazzam bilgi birikimi, eşsiz eserleri ve İslam bilim tarihi alanında yaptığı çalışmalarla bütün gençlerimiz için örnek bir şahsiyet olmuştur"

Başbakan Binali Yıldırım, bugün vefat eden Prof. Dr. Fuat Sezgin'in, hayat öyküsü, muazzam bilgi birikimi, eşsiz eserleri ve İslam bilim tarihi alanında yaptığı çalışmalarla bütün gençlere örnek bir kişi olduğunu belirtti.

Yıldırım, İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Sezgin için yayımladığı taziye mesajında, dünyanın en saygın ilim otoritelerinden Sezgin'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini ifade etti.

Prof. Dr. Sezgin'in, Türkiye'nin demokrasi, hukuk ve düşünce özgürlüğüne hasret olduğu yıllarda kıymeti takdir edilmediği için uzun yıllar Avrupa'da bilimsel araştırmalarını sürdürdüğünü ve dünya ölçeğinde bir saygınlığa yükseldiğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin zor şartlarında Bitlis'ten başlayıp ilmin zirvesine uzanan hayat öyküsü, muazzam bilgi birikimi, eşsiz eserleri ve İslam bilim tarihi alanında yaptığı çalışmalarla bütün gençlerimiz için örnek bir şahsiyet olmuştur. Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hatırasını, eserlerini ve ilmini saygıyla yad ediyorum.
Büyük alim Sezgin'e Allah'tan rahmet, sevenlerine, ailesine ve ilim dünyamıza başsağlığı diliyorum."

PARTNERZehra tatildeZehra tatilde
Ehliyetle sınava giremedilerEhliyetle sınava giremediler
'Çay içmeye gidiyorum' diye çıktı, kayıplara karıştı'Çay içmeye gidiyorum' diye çıktı, kayıplara karıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali Yıldırım Prof. Dr. Fuat Sezgin

En Çok Okunan Haberler

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

AK Parti'ye şok! Düzce Seçim Kurulu kararını verdi

AK Parti'ye şok! Düzce Seçim Kurulu kararını verdi

Son dakika! Fuat Sezgin hayatını kaybetti

Son dakika! Fuat Sezgin hayatını kaybetti

Merkez Bankası'ndan son dakika karar! Kredi kartları faiz oranları arttırıldı

Merkez Bankası'ndan son dakika karar! Kredi kartları faiz oranları arttırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eylül Yağlıkara'nın katil zanlısı konuşmuyor

Eylül Yağlıkara'nın katil zanlısı konuşmuyor

Kuzey Irak'a operasyon!

Kuzey Irak'a operasyon!

Sahibinden satılık piton!

Sahibinden satılık piton!

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

'Çay içmeye gidiyorum' diye çıktı, kayıplara karıştı

'Çay içmeye gidiyorum' diye çıktı, kayıplara karıştı

Sokak ortasında taciz skandalı! Sapığı kemerle uzaklaştırdı

Sokak ortasında taciz skandalı! Sapığı kemerle uzaklaştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.