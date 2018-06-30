Prof. Dr. Fuat Sezgin'in vefatı

Başbakan Binali Yıldırım, bugün vefat eden Prof. Dr. Fuat Sezgin'in, hayat öyküsü, muazzam bilgi birikimi, eşsiz eserleri ve İslam bilim tarihi alanında yaptığı çalışmalarla bütün gençlere örnek bir kişi olduğunu belirtti.
Yıldırım, İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Sezgin için yayımladığı taziye mesajında, dünyanın en saygın ilim otoritelerinden Sezgin'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini ifade etti.
Prof. Dr. Sezgin'in, Türkiye'nin demokrasi, hukuk ve düşünce özgürlüğüne hasret olduğu yıllarda kıymeti takdir edilmediği için uzun yıllar Avrupa'da bilimsel araştırmalarını sürdürdüğünü ve dünya ölçeğinde bir saygınlığa yükseldiğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin zor şartlarında Bitlis'ten başlayıp ilmin zirvesine uzanan hayat öyküsü, muazzam bilgi birikimi, eşsiz eserleri ve İslam bilim tarihi alanında yaptığı çalışmalarla bütün gençlerimiz için örnek bir şahsiyet olmuştur. Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hatırasını, eserlerini ve ilmini saygıyla yad ediyorum.
Büyük alim Sezgin'e Allah'tan rahmet, sevenlerine, ailesine ve ilim dünyamıza başsağlığı diliyorum."
Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'
Sokak ortasında taciz skandalı! Sapığı kemerle uzaklaştırdı
'MHP bakanlık değil, bürokrasideki kilit görevleri istiyor'
Yerel seçimler ne zaman? Yerel seçimler erkene mi alınacak?
Penis boyu araştırması ortalığı karıştırdı!
Küçük Eylül'den acı haber geldi sosyal medya idam istedi!
Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı
Merkel'den Türkiye'ye övgüler! 3 milyar euronun Türkiye'ye nasıl ödeneceğini açıkladı
Sütyenden kurtuldu, kendini sokaklara vurdu
İngiltere'yi karıştıran kitap! Seks hikayeleri ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum