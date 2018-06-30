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Prof. Dr. Fuat Sezgin'in vefatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 17:13 | Son Güncelleme

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Sezgin'e rahmet, akademi camiasına başsağlığı diledi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, vefat eden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'e Allah'tan rahmet, akademi camiasına başsağlığı diledi.

Saraç, Twitter hesabından, Sezgin'in vefatı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Yekta Saraç, paylaşımında, "Bilim tarihçiliğimizin önemli siması Sayın Prof. Dr. Fuat Sezgin vefat etmiştir. Allah'tan kendisine rahmet, kederli ailesine sabırlar dilerim. Akademi camiamızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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