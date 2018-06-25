Prof. Dr. Hacısalihoğlu: Türkiye geleceğine sahip çıktı

İSTANBUL, (DHA) - 24 Haziran seçimlerinin Türkiye açısından çok önemli bir dönemeç olduğunu söyleyen İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, "Uzun zamandır seçimler milli duyarlılık atmosferinde geçiyordu ama bu seçim hepsinden çok daha önemliydi. Türkiye geleceğine sahip çıktı. Halk, Cumhur İttifakı'nın bir araya gelme ve hemhal olma halinin karşılığını verdi" dedi.

"TÜRKİYE'NİN YAPACAK ÇOK İŞİ VAR"

Türkiye'de her zaman dip dalgası olduğunu ancak bu dalganın hangi bileşenlerden oluştuğunu ortaya koymak gerektiğini belirten Prof. Dr. Hacısalihoğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Türkiye iç bütünleşmesini güçlü kılarak, koyduğu hedefe yürüyebilme kararlılığını göstermiştir. Aynı zamanda üreten, bir üst lige çıkabilmesi için katma değeri yüksek ürün üreten ülke noktasına gelmeliyiz. Savunma sanayisinde o özgüven eşiği geçilmiştir. Savunma sanayindeki yerlilik ve millik oranı yüzde 20'lerden 68'lere çıkmıştır. Ülkenin bütün kurum ve yapılarıyla geleceğine sahip çıkmalıyız. Türkiye'nin yapacak çok işi var. Öncelikle 15 Temmuz sonrası yıpratılan bütün kurumlar, yeniden yerli ve milli karakterini kazanıp kurumsallaşarak, iç bütünleşmesini de sağlayarak yola çıkmalıdır" diye konuştu.