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Prof. Dr. Hakan Demir: Sarı kız olarak bilenen örümcek zehirsiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 12:09 | Son Güncelleme

NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi  Prof.

NİĞDE, (DHA) - NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Demir, halk arasında 'sarı kız' olarak bilenen ve haziran ayından itiberen görülen örümcek türünün zehirsiz olduğunu söyledi.

Havaların ısınmasıyla 'sarı kız' olarak bilenen örümcek türünün görülmeye başlandığını belirten Prof. Dr. Hakan Demir, "Halk arasında et yiyen örümcek, sarı-ömer-sarı kız ve benzeri isimlerle anılan bu böğleri vatandaşlar yanlış bir algı sonucu zehirli olduğu düşünüyor. Böğler dediğimiz bu canlılar doğada örümcekgiller içerisinde yer alırlar, farklı bir takım vardır örümcekler, akrepler bunlar aynı grup içerisinde yer alırlar. Ancak onlardan farklıdırlar. Diğer bir ismi de deve örümceğidir. 'Camel Spider' olarak adlandırılır. Bu türler zehri olmayan canlılardır" dedi. Örümceklerin doğada genellikle kırsal alanlarda özellikle taşlık bölgelerde görülebileceğini kaydeden Demir, "Niğde bağları dediğimiz bölgelerde taşların ve kayaların alt kısımlarında gündüzleri saklanarak korunaklı bir şekilde gizlenirler, geceleyin ise aktif olurlar. Bunlar gece avlanan gece hareketli olan canlılardır. İnsanoğlu her yerde olduğu gibi doğayı şehirleşme adına işgal ettiğinden dolayı bu canlıların yaşam alanının bulunduğu bölgelerde son zamanlarda yapılaşma artmakta aslında bu canlılar bizim bulunduğumuz yerlere evlerimize gelmiyor. Biz bu canlıların yaşam alanlarını işgal ettiğimiz için iç içe geçiyoruz ve karşı karşıya geliyoruz. Bu canlılar aslında insanlardan kaçan canlılardır" diye konuştu.

ZEHİRLİ DEĞİLLERDİR

Küçük böcekler ya da daha önceden ölmüş olan küçük kemirgenler fare ve benzeri doğal canlıların ölmüş artıklarıyla beslendiklerini belirten Demir, şu bilgileri verdi:

"Bu ölmüş artıklarla beslenirken yemiş oldukları ölü canlının vücudunda bulunan patojen organizmalar insan sağlığı için zararlı olan mikroorganizmalar böceğin ağız bölgesine bulaşıyor. Daha sonra bu canlı bir şekilde herhangi bir insanoğlu ile karşılaştığında temas halinde insanı ısırabilir. Bunun nedeni ise insandan korkmasıdır. Isırdığı anda da ağız bölgesinde bulunan daha önce beslendiği leş hayvanlarındaki mikrop insana ulaşabilir. İnsanı zehirleyen zarara neden olan mikrop hayvandan kaynaklanan bir mikrop olmayıp beslenmiş olduğu leş dediğimiz ölmüş hayvandan aldığı mikroptur. Onu insana bulaştırır, insanda da bir hastalık hukuku bulmasının nedeni de budur. Hayvan zehirsizdir. Örümcekler zehirlidir ancak bu hayvan zehirsiz bir hayvandır. Bu böcek gece avlanır. Bu hayvan yaklaşık 1 metreye yakın zıplayabilme özelliği vardır. Doğada bulunan insanlar için zararsız. Bu canlılarla şayet karşılaşmak istemiyorsak. Bu canlıların yine doğal avcıları vardır. Bu doğal avcılar nedir. En kolay şekilde bulacağımız kümes hayvanlarını özellikle tavukları kullanabiliriz. Bunun dışında fiziki olarak da binaların etrafına asfalt beton gibi bu canlıların altına girip saklanamayacağı sert zeminlerin oluşturulması bu türlerle karşılaşmamızı en aza indirecektir. Bunu dışında kullanacağımız herhangi bir kimyasal bir ilaç yalnızca bu canlıyı değil, diğer canlıları da yok edecektir. Biz kimyasal mücadeleye karşıyız."

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