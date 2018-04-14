Prof. Dr. Hakkı Caşın: ABD, Birleşmiş Milletler'in raporunu beklemeliydi

Kimyasal silah kullanıldığına dair BM'nin raporunun beklenmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Caşın, "Raporun beklenmesi gerekirdi bunun için 1 aylık süre verilmişti. Bana göre, ABD beklemeden vurdu. 2017 yılında yapılan ihtar atışından daha yoğun bir bombardıman oldu. Bu askeri açıdan konvansiyonel saldırı. Bundan sonra savaşı destekleyecek bir takım operasyonlar bekliyorum" diye konuştu.

ABD, Fransa ve İngiltere, Suriye rejimini havadan füzelerle vurdu. Saldırıda başkent Şam'daki ve Humus'taki askeri noktalar ve kimyasal depolar hedef alındı. ABD Başkanı Trump, harekatı "Saldırı emrini verdim" sözleriyle duyurdu. Pentagon, Duma'da kimyasal silah kullanıldığına dair kanıtların olduğunu ve operasyonun tamamlandığını açıkladı.

Gül KABA/İSTANBUL, (DHA) - ABD'nin müttefikleri İngiltere ve Fransa ile ortaklaşa Suriye rejimini havadan vurmasını değerlendiren İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Birleşmiş Milletler'in (BM) kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığını araştırıp rapor yazmasını beklemeden ABD'nin operasyon yaptığını söyledi. Prof. Dr. Caşın, " ABD devre dışı kaldığı için bu operasyonu yapmıştır, BM'nin raporu beklenmeliydi. Suriye rejimine karşı operasyonlar devam edecektir" dedi.

"ACABA DELİLLER YOK EDİLEBİLİR Mİ?"

Rusya'nın şu anda 'bekle gör' politikası izlediğini belirten Prof. Dr. Caşın, "Mutlaka ABD'ye karşılık verecektir. Burada acaba deliller yok edilebilir mi? Rusya'nın açıklamasına bakacak olursak kimyasal silah atılmadı, ispat gerekiyor. İspat etmek ABD'ye düşüyor, BM'nin çalışması beklemeden operasyon gerçekleşti. Bu aslında füzeler savaşıdır, B1 uçaklarını devreye girmesi çok önemli. Bundan sonra ciddi bir kamplaşma olacaktır. Yeni denklem bölgenin kaderini değiştirecektir. Kolay bitecek bir çatışma değil. Türkiye son derece dikkatli olmalıdır" açıklamalarında bulundu.

"HEDEF SADECE SURİYE DEĞİL"

Hedefin sadece Suriye değil Rusya ve İran'da olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Caşın, "Trump'ın 'Esad ve destekçileri büyük bedel ödeyecektir' lafı bu savaşın hedefinin sadece Suriye değil İran ve Rusya olduğunu gösteriyor. ABD devre dışı kaldığı için bu operasyonu yapmıştır. Bundan sonrada Suriye rejimine sınırlı operasyonları devam edecektir. Türkiye'nin pozisyonuna baktığımızda burada avantaj sağlamıştır. Türkiye'nin 'kimyasal silaha tutumumuz çok sert' açıklaması Batı'nın yanında yer alacağını göstermiştir. Ama Türkiye Rusya'yı karşısına almayacaktır" dedi.