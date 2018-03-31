Prof. Dr. İbrahim Öztek: “Mehmetçik ilk ve son sözü söyledi”

Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı İ.Ü. Süleymaniye Kürsüsünde Farabi Avrasya Merkezinde “Çanakkale’der Afrin’e-Kızılalma’ya, Vatan Savunmamız" başlıklı konferans verdi. 24 Mart günü düzenlenen programda konuşan Prof. Dr. Öztek, “Son 200 yıldır Batı’nın gelişimine ayak uyduramadık. Sanayimizi geliştiremedik. Düşmanın silahına karşı koyacak silahı üretemedik. Üst üste gelen akınlarla kaliteli eğitimli komutan ve ordu yetiştirme fırsatı bulamadık. Ekonomik, askeri ve siyasi zafiyete düştük. Entrikalara kurban gittik. 93 harbi (1877-78) sonunda Balkanları ve Kafkasları kaybettiğimiz gibi itibarımızı da kaybettik. 1830’dan itibaren kuzey Afrika elden çıktı. Balkan yenilgisi ile Balkanlardaki Türkiye kaybedilirken Balkanlar’da Kırım’da ve Kafkaslar’da 5 milyon soydaşımız soykırıma uğradı. Birinci dünya savaşı kaçınılmazdı ve girdik. Zira savaş henüz kıymetini bilmediğimiz Osmanlı topraklarında bulunan Orta Doğu petrolleri için yapılıyordu. 15 cephede birden savaştık. Müttefikimiz Almanya birçok cephede yenildi ve biz de yenik sayıldık. Halbuki Türk orduları Çanakkale’de 18 Mart Deniz Zaferi ve 25 Nisan 1915’de başlayan Gelibolu kara savaşlarında tarihin en büyük destanlarını yazıyordu. 25 Ekim 1915 günü henüz Çanakkale savaşları sürerken, İstanbul’da yayınlanan Tasviri Efkar gazetesi resimlerini yayınlayarak, şöyle diyordu; ’Boğazları, hilafeti ve saltanatı kurtaran kumandanlarımız Cevat Çobanlı Paşa ve Miralay Mustafa Kemal Beyefendiler. 29 Nisan 1916 Kuttül Amare’de Halil (Kut) Paşa, 15 Eylül 1918 de Bakü’de Nuri (Killigil) Paşa, Tebriz’de Ali İhsan ve Kazım Karabekir Paşalar, 26 Ekim 1918 Afrin Raco’da yine Mustafa Kemal Paşa tarih üzerine tarih yazmaya devam ettiler. Perişan ettiğimiz müttefikler, mağlup sayılmamız üzerine 13 Kasım 1918 günü 56 parça gemi ile İstanbul’u işgal ettiler.’ Bu acımasız savaş sonunda tüm topraklarımız elimizden alınmış ve bize kalan Ankara ve çevresiydi. Yine, Osmanlının en başarılı genç paşası, kahramanlığı Anadolu’ya yayılmış Mustafa Kemal, 16 Mayıs 1919 günü aynı hakim güçlerin İstanbul’u işgal eden donanması arasından süzülerek, Samsuna yol alırken de sarsılmaz bir iman ve inançla; ’biz Anadoluya iman ve cesareti götürüyoruz. onlar bunu bilemezler. Geldikleri gibi giderler’ diyordu.

“Sakarya savaşı ölüm kalım savaşımızdı”

“Topyekün vatan savunması için hazırlıklar 1,5 yıl sürdü” diyen Prof. Dr. İbrahim Öztek, “Efelerden Kuvai Milliye’ye ve düzenli ordulara geçildi. İlk düzenli ordu savşı 6-10 Ocak 1921, zaferle biten 1. İnonü savaşıydı. Bunu 2. İnönü, Kütahya-Eskişehir ve Sakarya Savaşları takip etti. Sakarya savaşı ölüm kalım savaşımızdı ve Mustafa Kemal Paşa tarihi emrini vermişti. ’Hattı müdafaa yoktur. Sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her bir karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez.’ Sakaryada, Türklerin II.Viyana’dan beri (1683) süren geri çekilmesi sona ermişti. Ardından Mareşal Mustafa Kemal, ’Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir ileri’ emrini verdi. Türk ordusu yine tarihte olduğu gibi uçarcasına 6 ayda aşılamayacak siperleri 6 günde çiğneyip geçti. Yunan orduları başkomutanı Trikopis esir düştü. Kılıcını Kemal Paşaya teslim etti. 9 Eylül 1922 günü Türk orduları İzmir’e girdi. Amerikan ve İngiliz bayrakları altında İzmire giren Yunan, denize döküldü. İzmiri ateşe vererek kaçtı. 6 Ekim 1923 günü Türkiye Cumhuriyeti orduları Şükrü Naili Paşa komutasında İstanbul’a girdi. Mağrur devletlerin mağrur komutanları İstanbul’u Selahattin Adil Paşa’ya teslim ettiler.

Mağrur devletler ve mağrur komutanlar Mustafa Kemal Paşa’dan ikinci tokatı da yediler ve şanlı Sancağımızı selamlayarak, geldikleri gibi gittiler.

Fakat çok geçmeden çeşitli bahanelerle bölgeye geri döndüler. İngiltere ve Fransanın yerini Amerika almıştı. Amerika, küçük Asya’da Kore Savaşı ile kendisine önemli bir partner bulmuştu. Amerika’nın başı çektiği NATO, bizim için komunizm korkusu icat etti ve NATO’ya girdik. Ülkemiz Amerikan yardımları ve üsleri ile donatıldı. Gelinen noktada ise amerikanın stratejik ortağı olarak sürekli aldatıldık. Kore’de Kunuri’de 10 bin kişilik Çin ordusunun kuşatması içinde kaldık. Amerikan birlikleri çoktan bölgeyi terk etmişti. O gün 400 şehit verdik. Bu ilk aldatılışımız olmadı. 1963 yılında Kıbrıs’ta Rumların Türklere uyguladıkları soykırıma karşı müdahele hakkımız Jhonson mektubu ile elimizden alındı. Katliamlar 1974 yılına kadar devam etti. 20 Temmuz 1974 günü yapılan barış harekatı ile soykırıma son verdik. Fakat ABD ve AB Türkiye’ye yıllarca ambargo uyguladı. 1 Ekim 1992 günü Ege Denizi’nde gerçekleştirilen NATO tatbikatında USS Saratoga uçak gemisinden atılan 2 füzesiyle Muavenet zırhlımız kaptan köşkünden vuruldu. Gemi komutanı Kurmay Yarbay Levent Kudret Güngör ve 4 askerimiz şehit oldu. 22 askerimiz yaralandı. 1. Körfez Savaşı 17 ocak 1991’de 2. Körfez Savaşı ise; 20 Mart 2003’te başlatıldı. Her ikisinde de Türk yurtları ceset tarlalarına döndü. Dört milyona yakın Türk’ün hakkını kimse korumadı. Üstelik Amerikalı askerler Türk askerinin başına çuval geçirdi. Eşref Bitlis, Amerikalıların bölgedeki amaçlarını ve PKK ile olan işbirliği çalışmalarını ve çekiç güç faaliyetlerini çok yakından biliyor ve izliyordu. Bu nedenle 17 Şubat 1993 günü uçağı düşürüldü.

Aselsan’da kritik projeler üzerinde çalışan 4 mühendis 2006-2007 yıllarında 6 ay içinde şüpheli şekilde hayatlarını kaybetti” ifadelerini kaydetti.

“Güneş Harekatı ABD tarafından durduruldu”

Türk ordusunun, PKK’ya karşı Kuzey Irak’ta 21 Şubat 2008’de başlattığı Güneş Harekatı’nın ABD tarafından durdurulduğunu söyleyen Prof. Dr. İbrahim Öztek, “7 yıl önce Suriye savaşı nedeni ile Türkiye sınırına ABD, Almanya ve Hollanda’dan Patriotlar getirtildi. Bunlar topraklarımıza düşen hiçbir füzeyi engelleyemedi. Sonra füzeleri söküp götürdüler. NATO Türkiyeyi bu kadar korudu. Peki Malatya