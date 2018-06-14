Prof. Dr. İlber Ortaylı köye yerleşti

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ayvalık ilçesi Bağyüzü köyünden 1 yıl önce 8 dönüm araziyle, içinde bir köy evi bulunan 850 metrekare bir arsa satın aldı. Prof. Dr. İlber Ortaylı, evi restore ettirdi. Bir yıl süren çalışmaların tamamlanmasının ardından Prof. Dr. Ortaylı, dün akşam restorasyonu biten taş evde köylülere ve yakınlarına iftar verdi.
İftara, Prof. Dr. Ortaylı’nın yakın arkadaşı olan Ayvalık Belediye Başkanı CHP’li Rahmi Gençer de katıldı. Prof. Dr. Ortaylı, Gençer ile köy hayatı üzerine sohbet etti. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ramazan Bayramı sonrasında Bağyüzü köyünde kendisine ait restore ettirdiği taş evde daha fazla zaman geçireceğini söyledi.
DHA
AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı
Enişte rezaleti! Baldızını önce dövdü sonra istismar etti
Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit, 4 asker yaralı
Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı
Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü
Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!
Rus bakandan uyarı: Dünya Kupası'na gelen erkeklerle birlikte olmayın
BİM sudan ucuza Steelseries Rival 110 satacak!
Suudi Arabistan’ın sinsi 'Suriye' planı ortaya çıktı
Para kazanamayınca mühendisliği bırakıp cinsel ilişki hocası oldu
Buraya korkudan kimse yaklaşamıyor! İşte Rusya'nın en vahşi yeri...
Okuyucu Yorumları 0 yorum