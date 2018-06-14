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Prof. Dr. İlber Ortaylı köye yerleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 15:05 | Son Güncelleme

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde içinde köy evi bulunan 850 metrekare arsa ile 8 dönümlük bir arazi satın aldı. Prof. Ortaylı, dün akşam restorasyonu biten taş evde köylülere ve yakınlarına iftar verdi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı köye yerleşti

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ayvalık ilçesi Bağyüzü köyünden 1 yıl önce 8 dönüm araziyle, içinde bir köy evi bulunan 850 metrekare bir arsa satın aldı. Prof. Dr. İlber Ortaylı, evi restore ettirdi. Bir yıl süren çalışmaların tamamlanmasının ardından Prof. Dr. Ortaylı, dün akşam restorasyonu biten taş evde köylülere ve yakınlarına iftar verdi.

İftara, Prof. Dr. Ortaylı’nın yakın arkadaşı olan Ayvalık Belediye Başkanı CHP’li Rahmi Gençer de katıldı. Prof. Dr. Ortaylı, Gençer ile köy hayatı üzerine sohbet etti. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ramazan Bayramı sonrasında Bağyüzü köyünde kendisine ait restore ettirdiği taş evde daha fazla zaman geçireceğini söyledi.

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DHA


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Anahtar Kelimeler:
ilber ortaylı Ayvalık

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