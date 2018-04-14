HABER

Prof. Dr. Köni: Çatışma büyürse Türkiye'nin denge politikası sona erer

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 16:26 | Son Güncelleme

Samiye ULUSOY/İSTANBUL, TÜRKİYE'nin bölgede denge politikası izlediğine dikkat çeken Prof.

Prof. Dr. Köni: Çatışma büyürse Türkiye'nin denge politikası sona erer

Samiye ULUSOY/İSTANBUL, TÜRKİYE'nin bölgede denge politikası izlediğine dikkat çeken Prof. Dr. Hasan Köni, Amerika ve Rusya arasındaki çatışmaların devam etmesi halinde bu denge politikasının sona ereceğini belirtti.

ABD'nin, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye rejimini vurmasını değerlendiren İstanbul Kültür Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Köni, Amerika'nın milletlerin savaş hukuku ile ilgili bütün kuralları ihlal ettiğini ifade etti. Güvenlik konseyinin bu konuda bir kararı bulunmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Hasan Köni, "Devletler hukukunun kuralları, 18. 19. ve 20. yüzyılın ortasına kadar batılılar tarafından konuldu. Diğer ülkelerin kural yaratma gücü yok. Batının Birleşmiş Milletler'in savaş hukuku ile ilgili bütün kurallarını Amerika ihlal etmiş bulunuyor. Çok açık şekilde maddeler var. Fransa, İngiltere, Amerika yani Avrupa ülkelerinin Suriye'de bulunma nedenleri yok. Çünkü Güvenlik Konseyi'nin 'müdahale edilebilir' konusunda bir karar yok" dedi

"BÖLGEDEN GELECEK RAPOR BEKLENSEYDİ"

"Amerika DAEŞ ile mücadele ediyor fakat DAEŞ'E füze atmıyor" diyen Prof. Dr. Hasan Köni, "Amerika DAEŞ ile mücadele ediyor ama füze atmıyor, orada ceplerde duruyorlar. Bir yandan da YPG PKK'yı destekliyor. Şimdi bu durumda orda birisinin gaz kullandığı iddia ediliyor. Birleşmiş milletlerin kimyasal silahları önleme ile ilgili bir kurumu var bunun içinde teknik adamlar var. Kullanılan gazın tipinden yapılışından nerede üretildiğini biliyorlar. Oradan gerçek bir rapor gelseydi. Uluslararası ceza hukuku işlemiyor. O zaman şu ortaya çıkıyor. Günümüzde artık 'güçlü olanın hakkı varmış, güçlü olan hukuk kuralı yaratır, güç hakkı doğurur'" diye konuştu.

"TÜRKİYE BATI'NIN YANINDA YER ALIR"

Türkiye'nin bölgedeki durumunu da değerlendiren Prof. Dr. Köni, "Türkiye denge politikası izliyor, iç içe geçmiş dengeler. Türkiye'nin bu dengeyi sağlamasının tek bir başarı boyutu vardı. O da Türkiye'nin jeopolitik durumu. Eğer Rusya'nın tarafında olursa İsrail zor durumda olacaktı. Amerika çok rahat Suriye ve Irak ve İran'a müdahale edemeyecekti. Karadeniz'i kontrol edemeyecekti. Amerika'nın yanında olursa Rusya zor durumda kalacak. Bu yüzden ikisi de müthiş tolerans gösterdiler. Çatışma biraz daha büyüyecekse denge politikası sona erer. Tahmin ediyorum Türkiye, daha önceki analizlerimde de söyledim, Batı'nın yanında yer alır. Bu silahlı saldırının yanında bir de finansal savaş var" ifadelerini kullandı.

"RUSYA İLE İLİŞKİLERİMİZ SOĞUR"

Amerika ve Rusya ile Türkiye arasındaki finansal ilişkiye de değinen Köni, "Bu Amerikan hazinesi ile yapılıyor. Sizin kredinizi birbirleriyle olan banka sistemleri üzerinden kesiyor kredinizi. Böyle bir saldırı da var ve biz de o boyutun içindeyiz. Rusya ile bir sürü anlaşma imzaladık. Rusya şimdi onları hangi para ile yapacak. Biz nereden kredi alıp da nasıl yapacağız. Rusya'nın da Türkiye'ye 'seni bir kenara bırakıyorum' deme şansı yok, ama biraz daha ilişkiler soğur" dedi.

(FOTOĞRAF)

Son dakika! ABD, Rusya, Suriye geriliminde flaş gelişmeSon dakika! ABD, Rusya, Suriye geriliminde flaş gelişme
Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktıDehşete düşüren gerçek ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı’na hakaretten fezlekeCumhurbaşkanı’na hakaretten fezleke
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

İlginizi Çekebilir

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

AK Parti'den 28 Şubat kararıyla ilgili ilk tepki: Bir daha kimse aklından geçiremez

AK Parti'den 28 Şubat kararıyla ilgili ilk tepki: Bir daha kimse aklından geçiremez

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

Metro Turizm otobüsünde şok! Bagajda ölü bulundu

Metro Turizm otobüsünde şok! Bagajda ölü bulundu

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor

Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor

Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti

Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti

Tomahawk füzesinin özellikleri nedir? Tomahawk füzesi fiyatı ne kadar? Menzili ne kadardır?

Tomahawk füzesinin özellikleri nedir? Tomahawk füzesi fiyatı ne kadar? Menzili ne kadardır?

Erdoğan'dan flaş 'Suriye' telefonu

Erdoğan'dan flaş 'Suriye' telefonu

Başbakan Yıldırım'dan Suriye operasyonu tepkisi

Başbakan Yıldırım'dan Suriye operasyonu tepkisi

TSK, bir haftada öldürülen terörist sayısını açıkladı

TSK, bir haftada öldürülen terörist sayısını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.