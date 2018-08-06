HABER

Prof. Dr. Meşe, Sağlık Bakan Yardımcısı olarak atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 10:00 | Son Güncelleme

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) eski Rektörü Prof.

Prof. Dr. Meşe, Sağlık Bakan Yardımcısı olarak atandı

KAYSERİ, (DHA) - ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) eski Rektörü Prof. Dr Muhammet Güven'in ardından ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sağlık Bakan Yardımcısı olarak atandı. Karar resmi gazetede bugün yayımlandı.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bölümü, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilimdalı Öğretim Üyesi ve Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı olan Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sağlık Bakan Yardımcısı olarak atandı. Önceki günlerde de Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Muhammet Güven, Sağlık Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERABD endişeli, sayıları her geçen gün artıyorABD endişeli, sayıları her geçen gün artıyor
Askerlere yer sofrası kuran aileye Bakan Soylu'dan teşekkürAskerlere yer sofrası kuran aileye Bakan Soylu'dan teşekkür
Türkiye genelinde günübirlik evlere büyük operasyonTürkiye genelinde günübirlik evlere büyük operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

İsrail'de hükümet Hamas ile anlaşmayı görüştü: Ya anlaşma olacak ya da savaş

İsrail'de hükümet Hamas ile anlaşmayı görüştü: Ya anlaşma olacak ya da savaş

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

İlber Ortaylı'dan canlı yayında gaf: Aptalın biri

İlber Ortaylı'dan canlı yayında gaf: Aptalın biri

Bafetimbi Gomis'ten kaçan penaltı sonrası olay paylaşım

Bafetimbi Gomis'ten kaçan penaltı sonrası olay paylaşım

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? 2018 Kurban Bayramı Ağustos'un kaçında? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? 2018 Kurban Bayramı Ağustos'un kaçında? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?

Meteoroloji İstanbul için gün verip uyardı

Meteoroloji İstanbul için gün verip uyardı

Kuşlar gelmesin diye balkona poşet astı, hayatının şokunu yaşadı

Kuşlar gelmesin diye balkona poşet astı, hayatının şokunu yaşadı

Türkiye genelinde günübirlik evlere büyük operasyon

Türkiye genelinde günübirlik evlere büyük operasyon

Minik Leyla'nın katil zanlısı Elazığ'a nakledildi

Minik Leyla'nın katil zanlısı Elazığ'a nakledildi

Son dakika! Ankara'da FETÖ operasyonu: 9 binbaşıya gözaltı kararı

Son dakika! Ankara'da FETÖ operasyonu: 9 binbaşıya gözaltı kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.