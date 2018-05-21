HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'na canlı yayın şoku! Televizyonlar bunu duyunca canlı bağlantı yapmaktan vazgeçtiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 10:14 | Son Güncelleme

Ankara'da yaşanan sel felaketinin yankıları sürüyor. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Ankara'daki selin, yönetimlerden kaynaklandığını ifade edince canlı yayına çıkartılmadı.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'na canlı yayın şoku! Televizyonlar bunu duyunca canlı bağlantı yapmaktan vazgeçtiler

Ankara, dün sele teslim olmuştu. 15 dakikalık şiddetli yağış ve dolu Ankara'yı vurmuş; yollar ve araçlar sular altında kalmıştı.

Özellikle Tunalı ve Kızılay civarında yağışlar çok etkili olmuştu. Bazı araçların alt geçitlerde sular altında kaldığı görülmüş, Ankaralılar mağdur olmuştu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ise sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"TV'LERDEN KURTULMAK BU KADAR KOLAYMIŞ"

Kadıoğlu, Ankara'daki seli konuşmak için iki televizyon kanalının kendisine ulaştığını söylerken, sorunun yağışta değil, yönetimlerde olduğunu belirtince, kanalların yayına bağlamaktan vazgeçtiğini ifade etti.

Kadıoğlu, kişisel Twitter hesabından, "İki tv Ankara selini konuşmak için beni aradı. Ben yağışta değil yerel yönetimlerde problem deyince canlı bağlantı yapmaktan vaz gectiler. TVlerden kurtulmak bu kadar da kolaymış be ya" diye belirtti.

İşte Kadıoğlu'nun o tweeti:

mikdatca

PARTNERDuydukları sese doğru gittiklerinde şok oldular!Duydukları sese doğru gittiklerinde şok oldular!
Meteoroloji dün Ankara'daki yağış oranlarını açıkladıMeteoroloji dün Ankara'daki yağış oranlarını açıkladı
Hakkari'de elektrik dağıtım şirketi aracı devrildi: 4 yaralıHakkari'de elektrik dağıtım şirketi aracı devrildi: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mikdat Kadıoğlu Meteoroloji canlı yayın

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

AK Parti'de kırmızı alarm! 950 bin kişilik seçim ordusu

AK Parti'de kırmızı alarm! 950 bin kişilik seçim ordusu

KAP'a açıklama yapılmıştı

KAP'a açıklama yapılmıştı

Survivor tarihinin en büyük ödülünü Acun Ilıcalı açıkladı 'Kazanan takım İstanbul'a gidiyor'

Survivor tarihinin en büyük ödülünü Acun Ilıcalı açıkladı 'Kazanan takım İstanbul'a gidiyor'

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Okuyucu Yorumları 6 yorum
tabanda tavana hepsi bozuk ÜLKE Rantçılardan geçilmiyor
DOĞRUYU SÖYLEYENİ DOKUZ KÖYDEN KOVARLAR 20 YILA YAKIN ANKARA DA BAŞKANLIK YAPAN VE HESAP SORULMADAN GÜN GELİP HESAPLARIN SORULACAĞI İ.M.GÖKÇEK İZMİR BELEDİYE BAŞKANINA DALGIÇ GÖNDEREYİM DİYE DALGA GEÇİYORDU ATATÜRK ORMAN ÇİFLİĞİNİ TALAN EDİP DEMİR YIĞINA ÇEVİRDİ AĞAÇ VE ATAÜRK DÜŞMANI KİŞİLİKSİZ I İSKİTLER HARABE PİSLİK YUVASI OLDU ŞEHRİN GÖBEĞİ ANKARA YA BİLİNÇSİZCE YAPILAN ALT ÜST GEÇİTLER SELLERDE NEREDE İSE İNSANLARA MEZAR OLACAK DURUMDA ALT YAPISI OLMAYAN ALT YAPILAR İÇİLEMEYEN ŞEHİR ŞEBEKE SULARI YEDİĞİ İÇTİĞİ HARAM ZIKKIM OLSUN ANKARAYI MAHVETTİ
Sn profösör, sözünü ettiğin tv. kanalları mikrofonlarını Hz.nuh oğluyla akcell kanalıyla görüşüyordu diyen çok çok değerli bilim adamlarına tutar, son 25 yıllık belediyenin problemli olduğunu söyleyemezsin, problem olan rahmettir
burda işler böyle :):)
İŞLERİ GÜÇLERİ İNŞAAT, MÜTEAHİTLİK, ÜRETİM MÜRETİM YOK.,O YÜZDEN EV KREDİ FAİZLERİ 0.99, YÜZDE 20 İSKONTO, ALTIN, DÖVİZ VE BANKALAR İLE ÇELİŞEN DURUM. REZİDASLARI PARAYA DÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR... TABİ YERSEK, GERÇİ PARADA YOK AMA...
Ben Mamak da ki sel felaketinin, İzmir B. Başkanından kaynaklı diye düşünüyorum. Chepe suçlu bence. Bak böyle deseydin çıkardın programa. Para bile verirlerdi hem.
Diğer Haberler
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tan tutukluluğuna ilişkin son dakika açıklaması!

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tan tutukluluğuna ilişkin son dakika açıklaması!

Vatadanşın akın akın gittiği türbe, boksör mezarı çıktı!

Vatadanşın akın akın gittiği türbe, boksör mezarı çıktı!

'Ahmet Hakan gazetecilik sınırlarını aştı!'

'Ahmet Hakan gazetecilik sınırlarını aştı!'

Son bir haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi

Süleyman Çakır'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Süleyman Çakır'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Deniz Zeyrek'in CNN Türk'teki görevine son verildi

Deniz Zeyrek'in CNN Türk'teki görevine son verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.