Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'na canlı yayın şoku! Televizyonlar bunu duyunca canlı bağlantı yapmaktan vazgeçtiler

Ankara, dün sele teslim olmuştu. 15 dakikalık şiddetli yağış ve dolu Ankara'yı vurmuş; yollar ve araçlar sular altında kalmıştı.

Özellikle Tunalı ve Kızılay civarında yağışlar çok etkili olmuştu. Bazı araçların alt geçitlerde sular altında kaldığı görülmüş, Ankaralılar mağdur olmuştu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ise sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"TV'LERDEN KURTULMAK BU KADAR KOLAYMIŞ"

Kadıoğlu, Ankara'daki seli konuşmak için iki televizyon kanalının kendisine ulaştığını söylerken, sorunun yağışta değil, yönetimlerde olduğunu belirtince, kanalların yayına bağlamaktan vazgeçtiğini ifade etti.

Kadıoğlu, kişisel Twitter hesabından, "İki tv Ankara selini konuşmak için beni aradı. Ben yağışta değil yerel yönetimlerde problem deyince canlı bağlantı yapmaktan vaz gectiler. TVlerden kurtulmak bu kadar da kolaymış be ya" diye belirtti.

İşte Kadıoğlu'nun o tweeti:





