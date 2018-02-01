Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Türkiye yağmur hasadına gitmeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ’2017 yılı yağış değerlendirmesi raporu’na göre, Türkiye 2017 yılında normalin altında yağış aldı. Buna göre, ortalama yağış 506,6 mm olarak belirlendi. Yağışlar, normalinden yaklaşık yüzde 11,7, geçen yıl yağışından da yüzde 15,2 daha az gerçekleşti. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’ndeki yağışlar normallerine ve geçen yıla göre yüzde 20'nin üzerinde azalma gösterdi. Prof. Dr. Kadıoğlu, yağışın bu nedenli azalması sonucu Türkiye’de şu anda meteorolojik ve hidrolojik kuraklık olduğunu belirtti.

"TARIM ARAZİLERİNİN EKİM DÖNEMİNDE KURAKLIĞINI GÖREBİLİRİZ"

Tarımsal kuraklığın önümüzdeki aylarda etkisini göstereceğine dikkat çeken Prof. Dr. Kadıoğlu, "Su yılının başı olan ekim ayından itibaren mevsim normallerinde yağış alamadık. Bunun da yansıması olarak barajlarda su seviyesi düşük. Yani şu anda hem meteorolojik hem hidrolojik kuraklık var. Mart- Nisan aylarında arazilerde ekim-dikim başladığında kuraklığın etkisini tarımda da görebiliriz. Ama Türkiye’nin bazı bölgelerinde tarımsal kuraklık da hissediliyor. Fakat bu önümüzdeki aylarda daha çok belli olacaktır" diye konuştu.