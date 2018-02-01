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Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Türkiye yağmur hasadına gitmeli

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 11:28 | Son Güncelleme

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Türkiye’nin kuraklık ve su sıkıntısının her geçen gün arttığını vurgulayarak, "Yağışlarımız azalıyor, az yağan yağışı nasıl toplarız diye düşünmemiz lazım. Yağmur suyunu denize veya kanalizasyona göndermemek gerekiyor. Yağmur hasadına gitmeliyiz, eskiden Anadolu’da yaygın olan sarnıçları geri getirmeliyiz" dedi.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Türkiye yağmur hasadına gitmeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ’2017 yılı yağış değerlendirmesi raporu’na göre, Türkiye 2017 yılında normalin altında yağış aldı. Buna göre, ortalama yağış 506,6 mm olarak belirlendi. Yağışlar, normalinden yaklaşık yüzde 11,7, geçen yıl yağışından da yüzde 15,2 daha az gerçekleşti. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’ndeki yağışlar normallerine ve geçen yıla göre yüzde 20'nin üzerinde azalma gösterdi. Prof. Dr. Kadıoğlu, yağışın bu nedenli azalması sonucu Türkiye’de şu anda meteorolojik ve hidrolojik kuraklık olduğunu belirtti.

"TARIM ARAZİLERİNİN EKİM DÖNEMİNDE KURAKLIĞINI GÖREBİLİRİZ"

Tarımsal kuraklığın önümüzdeki aylarda etkisini göstereceğine dikkat çeken Prof. Dr. Kadıoğlu, "Su yılının başı olan ekim ayından itibaren mevsim normallerinde yağış alamadık. Bunun da yansıması olarak barajlarda su seviyesi düşük. Yani şu anda hem meteorolojik hem hidrolojik kuraklık var. Mart- Nisan aylarında arazilerde ekim-dikim başladığında kuraklığın etkisini tarımda da görebiliriz. Ama Türkiye’nin bazı bölgelerinde tarımsal kuraklık da hissediliyor. Fakat bu önümüzdeki aylarda daha çok belli olacaktır" diye konuştu.

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"ANADOLU SARNIÇLARINI GERİ GETİRELİM"

Anadolu’daki sarnıçların geri getirilmesi önerisinde bulunan Prof. Dr. Kadıoğlu, "Eskiden Anadolu’da yaygın olan sarnıçları geri getirmeliyiz. Yağışlarımız artık azalıyorsa, ’az yağan yağışı nasıl toplarız’ diye düşünmeliyiz. Yağmur suyunu denize veya kanalizasyona göndermemeliyiz. Yağmur hasadı çok önemli. Şehirlerdeki havuzlu, göllü, dereli bütün projelere kuraklık zamanlarında kısıtlama getirilmedir.

"KURAKLIKTA RİSK YÖNETİMİNE GİTMELİYİZ"

''Elimizdeki suyu tasarruflu kullanmalıyız'' diyen Prof. Dr. Kadıoğlu, "Kuraklığa dikkat ederek önümüzdeki aylarda hangi ürünü dikip dikmeyeceğimize karar vermeliyiz. Kuraklıkta su bitince yapacak bir şey kalmıyor, kriz yönetimi yoktur. O yüzden risk yönetimine gitmemiz lazım. Elimizdeki sudan tasarruf etmek için önlemler almalıyız. Onu da hemen şimdi yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

"GELECEĞİN TARIM ALANLARINA BİNA DİKMEYİN"

İklim değişikliğiyle beraber önümüzdeki yıllarda kuraklığın şiddetinde ve süresinde artış olmasının beklendiğini dile getiren Prof. Dr. Kadıoğlu, "Öncelikle iklim değişikliğinin Türkiye’nin nerelerini, nasıl etkileyeceğini toprak, su nemini, yağmur miktarını her şeyini şimdiden belirleyerek doğru bir arazi planlaması yapmak lazım. Yani nereler tarım arazisi olarak öne çıkıyor, nereler tarım arazisi olmaktan çıkıp kullanılmaz hale gelecek buna bakmak lazım. Ona göre binalarımızı, şehirlerimizi doğru yere kurmalıyız. İleride öne çıkacak tarım alanlarını şimdiden başka amaçlarda kullanmamak gerekiyor" dedi.

"YAĞMUR SUYUNU DENİZE VEYA KANALİZASYONA GÖNDERMEMELİYİZ"

Prof. Dr. Kadıoğlu, mümkün olduğu kadar yağmur hasadına gitmek gerektiğinin altını çizerek şu önerilerde bulundu:

"Eskiden Anadolu’da yaygın olan sarnıçları geri getirmeliyiz. Yağışlarımız artık azalıyorsa, ’az yağan yağışı nasıl toplarız’ diye düşünmeliyiz. Yağmur suyunu denize veya kanalizasyona göndermemeliyiz. Yağmur hasadı çok önemli. Şehirlerdeki havuzlu, göllü, dereli bütün projelere kuraklık zamanlarında kısıtlama getirilmedir. Ayrıca kişi başına düşen su miktarı var. Normal su miktarının üzerinde kullanılan suya da aşırı kullanımı engellemek için önemli bir miktarda zam yapılması lazım. Temel ihtiyaç olan su makul fiyatta satılabilir ama aşırı su kullanımlarını çok yüksek miktarda fiyatlandırılarak vazgeçirilmesi gerekiyor. Bunu Kaliforniya yapmış ve yüzde 25 su tasarrufu sağlamıştır." (DHA)

Meteoroloji açıkladı: Ekim ayı 'şiddetli kurak' geçti
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye kuraklık Mikdat Kadıoğlu su sıkıntısı

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Hallederiz, kolayı var: reisin nezaretinde toplu olarak yağmur duasına çıkarız ( ! )
ancak bina dikin. sağlam rant vaar çünkü. para için. herşeyi yapar bunlar
İŞ DEVLETTE BİTIYO YAZ YAKLASTI BUGUNDEN TEDBIR ALMASI LAZIM DEVLETIN TURKIYEYE EN BUYUK TEHDIT KURAKLIK
Bilim adamı doktor hiç biri farketmiyor valla hiçbirinin ağzından hayırlı tek kelam çıkmıyor.Hep isyan hep eleştiri
DESENE BİR TARAFLARIMIZA MART KARI YAĞACAK!
chp liler yine konuşmaya başlamış bakıyorum muhalefet partisinin konuşmaktan başka icraatı yok çünkü sokakları çöplük götürürken neydeydin
Sarnıç önemli
Daha ne! Kuruyan ormanlara Villa yapım izni veririz olur biter. Böylece kuraklıkla mücadelede çok para harcamamış oluruz.
ÇOK TA TINN. MEMLEKETİ DÜŞÜNEN Mİ VAR HÜKÜMETTE. BUNLAR ANCAK SEÇİMLERİ DÜŞÜNÜR .
ormanlarımız azalıyo rant yüzünden daha iyi günler...
karşılıklı menfaatleşme rant ve peşkeş
ne bekliyorsunuz ki sırf rant uğruna diktiniz binaları ülkenin sağlığıyla oynadınız resmen halada oynamaya devam ediliyo hehehe bekleki yağmur yağsın
Hemen felaket tellallığı 10 yılöncede böyle kuraklık olmuştu ülkemiz yaklaşık her 10 yılda bir böyle kuraklık yaşıyor.
sorun değil iki bina dikeriz ağaçları sokelim suyu ne yapacaksini
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