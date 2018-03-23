Prof. Dr. Musa Özata liderliği anlattı

BEGEM Çocuk Gelişimi Kulübü Gençlik Söyleşileri Programı kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Musa Özata, liderlik, liderin özellikleri ve çağımızın beklentileri hakkında söyleşi gerçekleştirdi.
Özata, katıldığı BEGEM söyleşisinde liderlik kavramı, liderin temel özellikleri, çağımız gençliğinden beklentiler, ideal gençlik,endüstri devrimi ve olası sonuçları ile birlikte geniş bir yelpazede bilim felsefesi, sosyolojik gelişmeler ve doğu batı ayrımında Ziya Gökalp’in görüşlerinin yanı sıra Hz Peygamber’in liderlik özelliklerine dair bilgi verdi.
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