Prof. Dr. Mustafa Karataş Batmanlılarla buluştu

Her hafta birbirinden ünlü konukları Batmanlılarla buluşturan Batman Belediyesinin bu haftaki konuğu Prof. Dr. Mustafa Karataş oldu.

“Kutlu Doğum Haftası” etkinlikleri kapsamında Batman Belediyesi tarafından düzenlenen “Güzel Ahlak Timsali Hz. Muhammed’i (S.A.V.) Anma Programı’nda Batmanlılarla buluşan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın, sohbet ve anlatımını vatandaşlar ilgiyle dinledi. Programda, Hz. Peygamberin hayatından hadisler ve rivayetler aktaran Prof. Dr. Karataş, gerçek anlamda Müslümanlığın nasıl olması gerektiği konusunda aydınlatıcı bilgileri dinleyicilerle paylaştı. Prof. Dr. Karataş söyleşisi yapılan duanın ardından seyircilerden gelen soruların cevaplanması ile son buldu.

Programın sonunda Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Abidin Bingül tarafından Prof. Dr. Karataş’a Batman’ın simgesi petrol kuyusu maketi ve çiçek takdim edildi.