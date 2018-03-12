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Prof. Dr. Rifat Bozkurt vefat yıl dönümünde anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 16:05 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof.

Prof. Dr. Rifat Bozkurt vefat yıl dönümünde anıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. M. Rifat Bozkurt, vefatının birinci yıl dönümünde çalışma arkadaşları tarafından, merhumun adını taşıyan "Prof. Dr. Mehmet Rifat Bozkurt Mineral Müzesi" önünde anıldı.
ESOGÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen anma töreninde bir konuşma yapan ESOGÜ Jeoloji Mühendisliği Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Selahattin Kadir, merhum Prof. Dr. Rifat Bozkurt’un bölümün kurulmasında önemli katkılarının olduğunu ve çalışma hayatı boyunca derlediği birbirinden değerli mineral örneklerini meslektaşlarına emanet ettiğini belirtti. Prof. Dr. Selahattin Kadir, "Bugün, fiziki olarak aramızda olamasa da bize miras bırakmış olduğu bu değerler ile manevi olarak her zaman bizlerledir. Huzurlarınızda, Rifat Bozkurt’u bölümümüz adına sonsuz saygı ve özlemle ile anıyorum ve nur içinde yatmasını diliyorum" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.
Prof. Dr. Rifat Bozkurt’un çalışma arkadaşları ise duyulan özlemi dile getirerek kendisini rahmetle andı.

Prof. Dr. Rifat Bozkurt vefat yıl dönümünde anıldı

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